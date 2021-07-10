"لأنه لا يمكن اختيار أحدهما".. ميسي ونيمار الأفضل في كوبا أميركا

السبت، 10 يوليه 2021 - 23:24

كتب : محمود ضياء

ليونيل ميسي - نيمار - الأرجنتين - البرازيل

قررت اللجنة الفنية لاتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم اختيار الثنائي ليونيل ميسي ونيمار جونيور كأفضل لاعب في بطولة كوبا أميركا.

ويلتقي المنتخبان البرازيلي والأرجنتيني بعد ساعات قليلة لحساب نهائي البطولة.

اللجنة الفنية قررت عدم اختيار لاعب واحد فقط كأفضل لاعب في البطولة نظرا لمميزاتهما الفنية والتكيتيكية وإظهار قدراتهما داخل الملعب بجانب قدرتهما على اتخاذ القرار الحاسم خارج الملعب.

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وأكدت اللجنة أنه لا يمكن اختيار لاعب واحد فقط في البطولة عندما تمتلك أفضل لاعبين دون أن يمكنك اختيار أحدهما على الآخر.

وتتكون اللجنة الفنية للاتحاد هذا العام من سبعة خبراء من دول الأرجنتين، والبرازيل، وكولومبيا، وأوروجواي.

الثنائي وصل لنهائي كوبا أميركا وأظهروا مستوى عالي خلال البطولة حيث سجل ميسي أربعة أهداف وصنع خمسة مقابل هدفين وثلاث تمريرات حاسمة لنيمار.

وحقق المنتخب الأرجنتيني لقب كوبا أميركا في 14 مرة مقابل 9 مرات للبرازيل.

المباراة النهائية اليوم ستكون الرابعة بشكل مباشر بين الأرجنتين والبرازيل، فازت البرازيل في مناسبتين مقابل انتصار واحد للأرجنتين.

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