موسيماني عن تقارير ارتباط ديانج بمانشستر يونايتد: لما لا؟

وكانت بعض التقارير الصحفية قد تحدثت عن أن مانشستر يونايتد سيرسل بعض كشافيه لمتابعة أليو ديانج.

موسيماني قال في تصريحات لاتحاد الصحفيين في جنوب إفريقيا عن ذلك: "حسنا، انظر إلى ناكامبا اللاعب الزامبي في أستون فيلا. إذا كان هو يستطيع اللعب هناك فبالتأكيد أليو ديانج يمكنه اللعب في الدوري الإنجليزي لما لا؟".

وأضاف "يتمتع الماليون برصيد كبير في أوروبا ولكن إذا قلت بأن لاعب من جنوب إفريقيا يتواجد في الدوري الإسباني أو الإنجليزي فهذا ليس بالأمر السهل".

وتابع "انظر إلى المنتخب المالي، إنه فرق رائع. لو كان بإمكاني ترديب منتخب فسأختارهم".

وأكمل عن ديانج "إنه لاعب بعمر 23 عاما وقوي في وسط الملعب، شاهدته أمام صن داونز وفي كأس العالم للأندية وأمام بايرن ميونخ. نحن بحاجة لوجوده ونعتمد عليه".

وأتم "إذا أتى له عرض من مانشستر يونايتد فلما لا؟ لقد شاهدت الفتى الغاني الذي كان يلعب في أتليتكو مدريد والآن في آرسنال (توماس بارتي)، هناك محمد النني أيضا في آرسنال. أتمنى أن يحدث ذلك وسأدعمه".

يذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة مصر المقاصة غدا في مباراة مؤجلة من الأسبوع 18 للدوري قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام كايزر تشيفز 17 يوليو.

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