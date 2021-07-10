انتهت نهائي الكونفدرالية - الرجاء (2) (1) شبيبة القبائل.. اللقب مغربي

السبت، 10 يوليه 2021 - 20:45

كتب : FilGoal

كأس الكونفدرالية

يقدم FilGoal.com تغطية حية لنهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية بين الرجاء المغربي وشبيبة القبائل الجزائري.

المباراة تقام على ملعب الصداقة في بنين.

وسبق أن حقق الرجاء لقب نسخة 2018 من الكونفدرالية، بينما لم يحقق شبيبة القبائل اللقب من قبل.

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انتهت

ق 90: رحيمي يراوغ الحارس ويمرر إلى خارج منطقة الجزاء ويسدد مالانجو كرة ساقطة مرت بجوار القائم.

ق 73: بن مالانجو يهدر انفراد محققا والحارس يتألق ويتصدى بأقدامه

ق 62: بطاقة حمراء لعمر العرجون لاعب وسط الرجاء بعد تدخل متهور على وجه لاعب الشبيبة.

ق 47: جووووووووول زكريا بولحية يسجل هدف تقليص الفارق بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء على يسار الحارس.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 34: عبد الأله الحافيظي يسدد كرة قوية على حدود منطقة الجزاء تمر أعلى من القائم.

ق 15: جوووووول ثان للرجاء. عرضية من الجهة اليسرى استلمها بن مالانجو والتف وسدد أرضية قوية على يسار الحارس.

ق 9: عرضية من الجهة اليسرى يقابلها بنحليب برأسية من داخل منطقة الجزاء تمر بجوار القائم الأيسر.

ق 8: تقنية الفيديو بقيادة الجنوب إفريقي فيكتور جوميز تؤكد صحة الهدف.

ق 5: جووووول سفيان رحيمي يسجل الأول بعدما تلقى بينية ومن ثم راوغ الحارس وسجل في الشباك.

بداية اللقاء

نهائي الكونفدرالية الرجاء المغربي شبيبة القبائل
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