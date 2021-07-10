في الجول يكشف سبب غياب طاهر وبواليا أمام مصر للمقاصة

السبت، 10 يوليه 2021 - 20:35

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - بواليا - طاهر محمد

يغيب طاهر محمد طاهر ووالتر بواليا بسبب آلام بسيطة عن مواجهة الأهلي ومصر للمقاصة في مباراة مؤجلة من الجولة 18 للدوري المصري حسبما علم FilGoal.com.

وأعلن بيتسو موسيماني قائمته والتي ضمت 21 لاعبا لمواجهة الفريق الفيومي. (طالع التفاصيل)

وحسبما علم FilGoal.com فأن طاهر محمد طاهر اشتكى من آلام بسيطة في أحد أصابع القدم.

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فيما اشتكى بواليا من آلام بسيطة في الركبة، وفضل بيتسون موسيماني إراحة الثنائي من المباراة.

وكلها أمور بسيطة لن تعطل مشاركة الثنائي في حسابات الجهاز الفني قبل السفر للمغرب.

وكان طاهر قد شارك أساسيا في مواجهة المقاولون العرب، كما شارك بواليا كبديل في لقاء مؤجل من الجولة 26 من الدوري يوم الخميس الماضي.

ويستعد الأهلي بعد المباراة لنهائي دوري أبطال إفريقيا ومواجهة كايرز تشيفز الجنوب إفريقي يوم 17 يوليو المقبل في المغرب.

طاهر محمد طاهر والتر بواليا الأهلي في الدوري
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