قائمة الأهلي – عودة السولية ومروان.. واستبعاد طاهر وبواليا

عاد عمرو السولية إلى قائمة الأهلي أمام مصر للمقاصة، فيما خرج والتر بواليا المهاجم الكونغولي، ومروان محسن.

أعلن بيتسو موسيماني مدرب النادي الأهلي، قائمة فريقه لمواجهة مصر للمقاصة مساء غد الأحد.

قائمة الأهلي شهدت عودة عمرو السولية لاعب الوسط بعد إراحته أمام المقاولون العرب، فيما يغيب والتر بواليا، وطاهر محمد طاهر.

ويعود مروان محسن أيضا لقائمة اللقاء، فيما تواجد محمد الشناوي حارس الفريق بشكل طبيعي.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – مصطفى شوبير – حمزة علاء.

الدفاع: ياسر إبراهيم – رامي ربيعة – بدر بانون – أيمن أشرف – محمود وحيد – علي معلول – محمد هاني.

الوسط: أليو ديانج – أكرم توفيق – حمدي فتحي – عمرو السولية – محمد مجدي "أفشة" – حسين الشحات – محمود عبد المنعم "كهربا" – جونيور أجايي.

الهجوم: صلاح محسن – محمد شريف – مروان محسن.

ويلتقي الأهلي مع مصر للمقاصة مساء غد الأحد، ضمن مباريات الجولة الـ18 من الدوري المصري.