لاعب كايزر تشيفز: النهائي حدث خاص لنا وعلينا الاستعداد جيدا لهزيمة الأهلي

السبت، 10 يوليه 2021 - 20:17

كتب : محمود ضياء

هابي ماشياني لاعب كايزر تشيفز

شدد هابي ماشياني لاعب كايزر تشيفز الجنوب إفريقي على أهمية مباراة الأهلي بالنسبة له وللفريق ولشعب بلده أيضا.

ويلتقي الأهلي مع كايزر تشيفز 17 يوليو في نهائي دوري أبطال إفريقيا على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء بالمغرب.

وقال ماشياني في تصريحات لصحيفة "كيك أوف": "لم نبدأ الموسم بشكل جيد ولكننا نجحنا في التحسن خلال الموسم. هذا يمنحنا دعم معنوي كبير ويعني الكثير بالنسبة لنا كنادي فلقد كسرنا أكثر من رقم قياسي".

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وأضاف "وصولنا لنهائي بطولة إفريقية يسعدني كثيرا فهو المستوى الذذي يرغب الجميع في الوصول له، نحن الفريق الجنوب إفريقي المتواجد في النهائي وهذا يعني الكثير للشعب ولنا كأفراد وفريق".

وأنهى كايزر تشيفز الدوري في جنوب إفريقيا في المركز الثامن برصيد 36 نقطة بفارق 31 نقطة عن البطل صن داونز.

وتابع "علينا أن نستمر في العمل لنفوز بالبطولة، لعب النهائي سيكون إضافة لمسيرتي وبالطبع الفوز باللقب فهو شيء يتمنى أي فرد تحقيقه. أشعر أنني محظوظ للغاية للعب المباراة في هذا السن الصغير".

وعن الأهلي، قال ماشياني: "سنواجه فريقا قويا يؤدي بشكل جيد مع مدرب جيد أيضا، يجب أن ندخل المباراة ونحن في جاهزية تامة للتغلب عليهم".

وشارك ماشياني مع كايزر تشيفز في أربع مباريات في دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم سجل خلالها هدفا واحدا.

الأهلي كايزر تشيفز دوري أبطال إفريقيا
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