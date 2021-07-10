أرسنال يضم ظهير بنفيكا

السبت، 10 يوليه 2021 - 11:39

كتب : FilGoal

نونو تافاريس

أعلن أرسنال عن إتمام صفقة ضمه لظهير بنفيكا الأيسر، البرتغالي نونو تافاريس.

وبحسب عدد من التقارير الصحفية، ينضم تافاريس لأرسنال بصفقة تصل قيمتها لـ 10 مليون يورو.

ومن المتوقع أن يكون تافاريس البديل الأول للظهير الأيسر الأساسي، الاسكتلندي كيران تيرني.

أخبار متعلقة
مارسيليا يضم جيندوزي من أرسنال جيندوزي يودع أرسنال: سأبقى مدفعجي للأبد المدير الرياضي لـ ساسولو: أرسنال متقدم في سباق التعاقد مع لوكاتيللي

وقالت بعض التقارير إن عقد تافاريس الجديد مع المدفعجية سيكون لمدة 4 سنوات مع خيار للتمديد لعام آخر.

تافاريس من منتجات قطاع ناشئي بنفيكا، ولعب مع الفريق الأول 41 مباراة سجل فيهم هدفا وصنع 7 أهداف.

نونو تافاريس أرسنال بنفيكا
نرشح لكم
أخر الأخبار
أرقام قبل نهائي كوبا أمريكا بين البرازيل والأرجنتين.. التاريخ يقف مع السامبا أمام التانجو 17 دقيقة | أمريكا
تغيير موعد مواجهة المقاصة ضد الأهلي 31 دقيقة | الدوري المصري
حوار - كين: أتوقع معركة أمام المحاربين كيلليني وبونوتشي 32 دقيقة | يورو 2020
أرسنال يضم ظهير بنفيكا 37 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ساوثجيت: نواجه إيطاليا مختلفة 45 دقيقة | يورو 2020
انتقال لاعب برشلونة إلى خيتافي ساعة | ميركاتو
دونجا: قبل إيهاب جلال لم نستحق الفوز بأي مباراة ساعة | الدوري المصري
مواعيد مباريات اليوم 10 يوليو 2021.. اضبط ساعتك على لقاء السحاب بين البرازيل والأرجنتين ساعة | أمريكا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 منها ما يحدث لأول مرة في التاريخ.. أرقام قياسية شهدتها يورو 2020 2 تأجيل مباراة الزمالك وغزل المحلة 3 مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول سبب تأجيل لقاء الزمالك والمحلة 4 وزير الرياضة يرد على "عودة مرتضى لرئاسة الزمالك الخميس"
قد ينال إعجابك