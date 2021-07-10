أرسنال يضم ظهير بنفيكا

أعلن أرسنال عن إتمام صفقة ضمه لظهير بنفيكا الأيسر، البرتغالي نونو تافاريس.

وبحسب عدد من التقارير الصحفية، ينضم تافاريس لأرسنال بصفقة تصل قيمتها لـ 10 مليون يورو.

ومن المتوقع أن يكون تافاريس البديل الأول للظهير الأيسر الأساسي، الاسكتلندي كيران تيرني.

Welcome to The Arsenal, Nuno Tavares 👋 pic.twitter.com/379qyLXrxG — Arsenal (@Arsenal) July 10, 2021

وقالت بعض التقارير إن عقد تافاريس الجديد مع المدفعجية سيكون لمدة 4 سنوات مع خيار للتمديد لعام آخر.

تافاريس من منتجات قطاع ناشئي بنفيكا، ولعب مع الفريق الأول 41 مباراة سجل فيهم هدفا وصنع 7 أهداف.