أرسنال يضم ظهير بنفيكا

أعلن أرسنال عن إتمام صفقة ضمه لظهير بنفيكا الأيسر، البرتغالي نونو تافاريس.

وبحسب عدد من التقارير الصحفية، ينضم تافاريس لأرسنال بصفقة تصل قيمتها لـ 10 مليون يورو.

ومن المتوقع أن يكون تافاريس البديل الأول للظهير الأيسر الأساسي، الاسكتلندي كيران تيرني.

Welcome to The Arsenal, Nuno Tavares 👋 pic.twitter.com/379qyLXrxG