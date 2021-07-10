ساوثجيت: نواجه إيطاليا مختلفة

السبت، 10 يوليه 2021 - 11:32

كتب : عمر خالد

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قال جاريث ساوثجيت، المدير الفني للمنتخب الإنجليزي، عن مواجهة المنتخب الإيطالي في المباراة النهائية من بطولة يورو 2020، غداً على ملعب ويمبلي، إنه يواجه نسخة مختلفة من المنتخب الإيطالي بقيادة المدرب روبرتو مانشيني.

وأشاد ساوثجيت، بأداء المنتخب الإيطالي، وبالمردود الجيد الذي يقدمه مانشيني مع الفريق، حيث أشار إلى أن أسلوب اللعب الإيطالي لا يمكن التعرف عليه، بالإضافة لامتلاك الفريق لاعبين لديهم شجاعة كبيرة.

وأوضح المدير الفني للمنتخب الإنجليزي، أنه يجب أن يلعب بأفضل شكل لمواهجة إيطاليا، مشيراُ إلى أن المنتخب الإنجليزي والإيطالي هما الأفضل في يورو 2020.

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وأكد ساوثجيت لسكاي إيطاليا "كتيبة مانشيني تملك روحا عالية وجيدة، التكتيكات الإيطالية جيدة، ولكن طريقة اللعب الإيطالية الحالية اختلفت تماماً عندما كنت صغيراً، الأن أصبحوا أكثر تطورا".

واختتم حديثه قائلاً: "كنت أتابع عمل روبيرتو مانشيني مع المنتخب عن قرب لمدة عامين، لأنني أعرف الدور الذي يقوم به جيداً".

وتستضيف إنجلترا منتخب إيطاليا يوم الأحد في نهائي مرتقب للبطولة القارية.

وتخوض إنجلترا النهائي لأول مرة في تاريخها بينما تتطلع إيطاليا للقب الثاني بعدما توجت في أرضها عام 1968.

إيطاليا إنجلترا جاريث ساوثجيت روبرتو مانشيني - إيطاليا - يورو 2020 بطولة الأمم الأوروبية
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