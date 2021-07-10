دونجا: قبل إيهاب جلال لم نستحق الفوز بأي مباراة

السبت، 10 يوليه 2021 - 11:07

كتب : FilGoal

فابريسي لوامبا - دونجا - الإسماعيلي - الرجاء

شدد محمود عبد العاطي "دونجا" لاعب وسط الإسماعيلي أن فريقه اختلف تماما منذ قدوم المدرب إيهاب جلال في مارس الماضي.

محمود دونجا

النادي : الإسماعيلي

الإسماعيلي

وحقق جلال 8 انتصارات وخسر 4 مرات في 12 مباراة قاد فيها الدراويش، ويحتل مع الفريق المركز 11 في ترتيب الدوري المصري الممتاز.

وقال دونجا عبر قناة MBC مصر:"لاعبو الإسماعيلي في الموسم الحالي أكثر من تعرضوا للظلم، لم نكن نتدرب، لم نقدم شيئا يجعلنا نستحق الفوز بأي مباراة في الدوري".

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وأضاف "لكن الفريق الحالي لو معه جمهور في الملعب لن يقدر ناد على الخروج بنقطة من الإسماعيلية".

ويقضي دونجا (28 عاما) موسمه الثالث مع الإسماعيلي منذ رحل عن الزمالك الذي لعب فيه موسمين ونصف.

واسترجع لاعب مصر للمقاصة السابق سبب رحيله عن القلعة البيضاء قائلا:"أنا من طلبت المغادرة، بسبب اختلاف مع مدرب، لم أشعر أني لي دور مع الفريق".

وأردف "كان المدرب هو كريستيان جروس، كان يعتمد فقط على 11 لاعبا لا يغيرهم، تتحدث معه يقولك لك لا أستطيع إدخال عنصر آخر. كان الـ11 يتدربون وحدهم والبقية يتدربون وحدهم".

مع إيهاب جلال حقق الإسماعيلي 8 انتصارات في الدوري من أصل 9 إجمالا في الموسم الحالي للبطولة بعد خوض الفريق لـ27 مباراة.

ويحل الإسماعيلي ضيفا على بيراميدز في 2 أغسطس المقبل في لقاء مؤجل من الجولة 25 للدوري.

محمود دونجا الإسماعيلي
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