مواعيد مباريات اليوم 10 يوليو 2021.. اضبط ساعتك على لقاء السحاب بين البرازيل والأرجنتين

في الثانية بعد منتصف ليل السبت سينطلق نهائي كوبا أمريكا 2021 بين العملاقين البرازيل والأرجنتين.

وتنقل قناة beIN Max 5 المباراة.

وفي التاسعة مساء وعلى قناة beIN 1 Premium ينطلق نهائي الكونفدرالية بين الرجاء وشبيبة القبائل.

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