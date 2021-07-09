مصدر من المصري يكشف لـ في الجول حقيقة توقف أعمال صيانة استاد النادي

الجمعة، 09 يوليه 2021 - 23:00

كتب : أيمن عيد

أعمال هدم استاد بورسعيد

كشف مصدر داخل إدارة النادي، حقيقة وقف أعمال الصيانة داخل استاد النادي.

وقال مصدر من إدارة المصري في تصريحات لـFilGoal.com: "الأعمال لم تتوقف في استاد النادي المصري".

وأوضح "كل ما حدث أن الشركة حددت الجدول الزمني للعمل، وهو عقب نهاية إجازة عيد الأضحى".

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وأضاف "عقب إجازة العيد، ستبدأ الشركة المنفذة العمل بكافة معداتها وقوتها العمالية الكاملة".

المصدر أكمل "تداولت معلومات مغلوطة على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب سحب معدات الهدم من داخل الاستاد وإقامة تدريب الفريق الأول على الاستاد".

وأتم "تدريب الفريق الأول مؤقتاً على الاستاد لحين الانتهاء من تجهيز ملعب فرع النادي الاجتماعي بالضواحي".

كان FilGoal.com قد كشف بأن النادي المصري سيعود للتدريب على استاد النادي لحين تجهيز ملعب فرع الضواحي. (طالع التفاصيل)

ويستعد المصري لمواجهة المقاولون العرب يوم 8 أغسطس، ضمن مباريات الجولة الـ29 من الدوري المصري الممتاز.

في الدوري المصري استاد المصري
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