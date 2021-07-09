المصري يستقر على ملعب تدريباته

بعد بدء الإصلاحات في استاد النادي المصري وهدم المدرجات الآيلة للسقوط، أصبح فريق الكرة بلا ملعب تدريبات مؤقتا.

واستقر النادي المصري على خوض التدريبات على ملعب الفرع الاجتماعي بحي الضواحي خلال الفترة المقبلة.

ولأن الملعب مازال بحاجة إلى بعض التجهيزات ليكون جاهزا لاستقبال تدريبات الفريق الأول، فإن النادي قرر استمرار تدريباته في استاد النادي المصري لحين تجهيز ملعب فرع الضواحي.

ويعود الفريق لتدريباته الجماعية مساء اليوم الجمعة، استعدادا لاستئناف الدوري الممتاز.

ويستعد المصري لمواجهة المقاولون العرب يوم 8 أغسطس، ضمن مباريات الجولة الـ29 من الدوري المصري الممتاز.