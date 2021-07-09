حكم فيديو لقاء إنجلترا والدنمارك حاضر في نهائي يورو 2020

الجمعة، 09 يوليه 2021 - 21:26

كتب : FilGoal

فان بوكل

سيكون الهولندي بول فان بوكل حكما للفيديو في نهائي يورو 2020 ومعه الألماني باستيان دانكرت.

فان بونكل أثار الجدل قبل أيام في لقاء إنجلترا والدنمارك في نصف نهائي البطولة حين أيد قرار مواطنه داني ماكيلي باحتساب ركلة جزاء للأولى مهدت طريقها لنهائي اليورو.

بعد سقوط رحيم ستيرلينج نجم إنجلترا في منطقة جزاء الدنمارك قرر ماكيلي احتساب ركلة جزاء قبل أن يؤيد الفيديو قراره.

أخبار متعلقة
هل تفقده الأرجنتين؟ كولومبيا تطلب إيقاف مارتينيز في نهائي كوبا أمريكا روي كوستا رئيسا لـ بنفيكا ستيرلينج.. الرجل الذي سيحدد بطل يورو 2020 الجونة يفعل بند شراء الجزار من الأهلي بعقد حتى 2024

الأمر الذي انتقده محللون منهم إنجليز رأوا أن ستيرلينج لم يستحق الحصول على ركلة جزاء لعدم وجود احتكاك من مدافع الدنمارك.

وترجم هاري كين ركلة الجزاء بنجاح لتفوز إنجلترا على الدنمارك بنتيجة 2-1 في ويمبلي وتتأهل لأول نهائي قاري في تاريخها.

وفي النهائي المرتقب بين إيطاليا وإنجلترا في ملعب ويمبلي بلندن، سيكون فان بوكل مساعدا بالفيديو لمواطنه بيورن كويبرز حكم الساحة.

يورو 2020
نرشح لكم
أخر الأخبار
قبل المواجهة.. ماذا قدم ميسي ونيمار في كوبا أمريكا 2021 55 دقيقة | أمريكا
مصدر من المصري يكشف لـ في الجول حقيقة توقف أعمال صيانة استاد النادي 2 ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - الأهلي يستغني عن خماسي السلة.. وأوجوستي مرشح للفريق 2 ساعة | رياضات أخرى
يويفا يعاقب الاتحاد المجري بسبب "التمييز العنصري" 2 ساعة | يورو 2020
مدرب الإسماعيلي لـ في الجول: قررنا مد فترة الراحة للاعبين 2 ساعة | الدوري المصري
نهائي كوبا أمريكا 2021 بحضور جماهيري في ماراكانا 3 ساعة | أمريكا
سلة – مرعي يتحدث عن أمريكي مجنس في المنتخب وسبب عدم ضم إسلام سالم.. وصفقات الاتحاد 3 ساعة | رياضات أخرى
حكم فيديو لقاء إنجلترا والدنمارك حاضر في نهائي يورو 2020 3 ساعة | يورو 2020
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 منها ما يحدث لأول مرة في التاريخ.. أرقام قياسية شهدتها يورو 2020 2 تأجيل مباراة الزمالك وغزل المحلة 3 مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول سبب تأجيل لقاء الزمالك والمحلة 4 وزير الرياضة يرد على "عودة مرتضى لرئاسة الزمالك الخميس"
قد ينال إعجابك