حكم فيديو لقاء إنجلترا والدنمارك حاضر في نهائي يورو 2020

سيكون الهولندي بول فان بوكل حكما للفيديو في نهائي يورو 2020 ومعه الألماني باستيان دانكرت.

فان بونكل أثار الجدل قبل أيام في لقاء إنجلترا والدنمارك في نصف نهائي البطولة حين أيد قرار مواطنه داني ماكيلي باحتساب ركلة جزاء للأولى مهدت طريقها لنهائي اليورو.

بعد سقوط رحيم ستيرلينج نجم إنجلترا في منطقة جزاء الدنمارك قرر ماكيلي احتساب ركلة جزاء قبل أن يؤيد الفيديو قراره.

الأمر الذي انتقده محللون منهم إنجليز رأوا أن ستيرلينج لم يستحق الحصول على ركلة جزاء لعدم وجود احتكاك من مدافع الدنمارك.

وترجم هاري كين ركلة الجزاء بنجاح لتفوز إنجلترا على الدنمارك بنتيجة 2-1 في ويمبلي وتتأهل لأول نهائي قاري في تاريخها.

وفي النهائي المرتقب بين إيطاليا وإنجلترا في ملعب ويمبلي بلندن، سيكون فان بوكل مساعدا بالفيديو لمواطنه بيورن كويبرز حكم الساحة.