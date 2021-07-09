في الجول يكشف – طلبات وأولويات كارتيرون من إدارة الزمالك للصفقات المصرية الصيفية

عقد باتريس كارتيرون مدرب الزمالك، جلسة مع إدارة النادي مساء أمس الخميس للاتفاق على متطلبات الفريق للموسم المقبل.

FilGoal.com ينفرد بـ طلبات وأولويات كارتيرون من إدارة الزمالك للصيف المقبل في الصفقات المصرية، والتي تتفق تماما مع ما انفرد به FilGoal.com في وقت سابق.

FilGoal.com كشف في وقت سابق بأن كارتيرون يريد 5 صفقات للموسم المقبل في تلك المراكز. (طالع التفاصيل)

وتأتي أولويات كارتيرون كالتالي:

أولا: مركز قلب الدفاع

العديد من الأسماء عٌرضت على كارتيرون، وهم محمود مرعي مدافع وادي دجلة، ومحمود شبانة مدافع أسوان، وعبد الله بكري مدافع بيراميدز والذي ينتهي تعاقده بنهاية الموسم.

مصدر مقرب من كارتيرون قال لـFilGoal.com: "كارتيرون ليس لديه مانع من التعاقد مع أي من الثلاثي، خاصة وأنه يري بأن مستوياتهم متقاربة، بالإضافة إلى أنه يري إمكانيات الثلاثي مميزة، وأنه منح مجلس الإدارة حرية التعاقد مع أيا منهم، وفقا للإمكانيات المادية للنادي".

الزمالك حاليا يملك أربعة مدافعين في الفريق الأول، هم محمود حمدي "الونش"، ومحمود علاء، ومحمد عبد الغني، ومحمد عبد السلام، بجانب الشابين حسام عبد المجيد، وياسين مرعي.

وكشف FilGoal.com في وقت سابق عن وجود اسمين معروضين على الزمالك، هما محمود شبانة، ومحمود مرعي. (طالع التفاصيل)

الزمالك خاض مباراة ودية قبل أسابيع أمام وادي دجلة، وأبدى كارتيرون بعدها إعجابه بـ محمود مرعي. (طالع التفاصيل)

ويبلغ شبانة من العمر 26 عاما ولعب مع أسوان 24 مباراة هذا الموسم. حافظ فيها على شباكه نظيفة في 6 مباريات منهم.

أما مرعي فهو ضمن قوام المنتخب الأولمبي ويبلغ من العمر 23 عاما. لعب مرعي 21 مباراة مع دجلة هذا الموسم،حافظ على شباكه نظيفة في 5 مباريات منها.

ثانيا: الظهير الأيمن

3 أسماء عٌرضوا على الزمالك في مركز الظهير الأيمن. رجب بكار ظهير سيراميكا كليوبارتا (30 عاما)، وعمر جابر (29 عاما)، وأحمد توفيق (29 عاما) لاعبا بيراميدز.

وحسبما علم FilGoal.com فإن باتريس كارتيرون رفض الأسماء الثلاثة. المدرب الفرنسي يفضل التعاقد مع كريم العراقي ظهير أيمن النادي المصري، إذا كان الحل المتاح مصريا.

أما في حالة نجاح النادي في بيع حمزة المثلوثي الظهير الأيمن التونسي بمبلغ كبير، فإن كارتيرون وقتها يفضل التعاقد مع ظهير أيمن أجنبي من المستوى الأول.

العراقي (23 عاما) شارك مع المصري هذا الموسم في 23 مباراة بين الدوري وكأس مصر. صنع فيهم هدفين.

ويتواجد العراقي ضمن قائمة منتخب مصر النهائية لـ أولمبياد طوكيو 2020.

ويملك الزمالك حاليا 3 لاعبين في مركز الظهير الأيمن. حازم إمام (33 عاما)، والذي صنع هدفين في 22 مباراة خاضهم، بجانب حمزة المثلوثي (28 عاما)، والذي صنع هدفا واحدا في 19 مباراة خاضهم، وأخيرا الشاب أحمد عيد (20 عاما)، والذي شارك في 4 مباريات.

ثالثا: وسط الملعب

يريد باتريس كارتيرون التعاقد مع نبيل عماد "دونجا" لاعب بيراميدز، ومهند لاشين لاعب وسط طلائع الجيش.

مصدر مقرب من كارتيورن قال لـFilGoal.com: "تم التواصل من قبل وكلاء لاعبين مع مهند لاشين، واللاعب يرحب باللعب في الزمالك، لكن مسؤولي طلائع الجيش يطلبون 10 مليون جنيه ولاعبين، من بينهم أسامة فيصل".

في الوقت ذاته، يرحب دونجا باللعب لنادي الزمالك، لكن تبقى طلبات بيراميدز هي الفيصل. مسؤولو الزمالك يرغبون في عقد صفقات بين الناديين وهي بيع لاعبين ومبلغ مالي من أجل دونجا.

الزمالك فقد فرجاني ساسي لاعب الوسط التونسي الذي انتهى تعاقده مع النادي، وكشفت الإدارة بأن اللاعب أرسل خطابا رسميا يعلن فيه انتهاء علاقته بالنادي.

وشارك دونجا (25 عاما) هذا الموسم في 32 مباراة مع بيراميدز، فيما شارك مهند لاشين (25 عاما) في 25 مباراة رفقة طلائع الجيش. سجل فيهم هدفا واحدا، وصنع آخر.

FilGoal.com كشف سابقا بأن محمد إبراهيم وصالح جمعة لاعبا سيراميكا كليوباترا، ليسا ضمن أولويات المرشحين للانضمام إلى الزمالك، مع أفضلية لـ محمد إبراهيم في حالة اللجوء لهما. (طالع التفاصيل)

رابعا: المهاجم الصريح

تبقى رغبة كارتيرون الأولى هي حسام حسن مهاجم سموحة، والمعار إلى أهلي طرابلس الليبي.

وينوي مسؤولو الزمالك التواصل مع إدارة سموحة في الأيام المقبلة، للتعرف على طلباتهم من أجل ضم اللاعب.

الزمالك يملك حاليا 4 مهاجمين صرحاء، وهم سيف الدين الجزيري، ومروان حمدي، وحميد أحداد، وأسامة فيصل.

وشارك حسام حسن هذا الموسم 15 مباراة رفقة سموحة. سجل فيهم 9 أهداف، فيما سجل 4 أهداف مع أهلي طرابلس في 5 مباريات خاضهم.

الأجانب

بجانب الصفقات المصرية، فيوجد قائمة بلاعبين أجانب يستهدف الزمالك ضمهم أيضا، وكشف عنها FilGoal.com في وقت سابق. (طالع التفاصيل)

وتأتي على رأس أولويات أجانب الزمالك، ضم مهاجم صريح بجانب سيف الدين الجزيري، ولاعب وسط مساند. (طالع التفاصيل)