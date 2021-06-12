في الجول يكشف طلبات كارتيرون لمراكز أجانب الزمالك في الموسم المقبل

السبت، 12 يونيو 2021 - 17:13

كتب : أحمد شوقي صلاح

باتريس كارتيرون مدرب الزمالك

مع اقتراب الموسم من نهايته، بدأ باتريس كارتيرون أيضا التفكير في تحضيرات الموسم المقبل للزمالك، دون الاستقرار أو تحديد أسماء الراحلين عن الموسم الجاري لعدم تشتيت اللاعبين.

وحسبما علم FilGoal.com فإن باتريس كارتيرون طلب من إدارة الزمالك، تدعيم صفوف الفريق بثلاثة لاعبين أجانب للموسم المقبل.

المدرب الفرنسي حدد أولوياته لمراكز الأجانب، وعلى رأسها لاعب ارتكاز مساند في مركز فرجاني ساسي في حالة تأكد رحيل النجم التونسي مع انتهاء تعاقده مع الفريق.

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المركز الثاني الذي يريد تدعيمه كارتيرون بلاعب أجنبي، هو مركز المهاجم الصريح. كارتيرون طلب التعاقد مع مهاجم أجنبي من المستوى الأول.

وبجانب لاعب الوسط المساند والمهاجم الصريح، طلب كارتيرون ضم صانع ألعاب أجنبي في ظل عدم وجود بدائل لـ يوسف إبراهيم "أوباما" لاعب الفريق في هذا المركز.

على الجهة الأخرى، لم يحسم كارتيرون مصير الراحلين من أجانب الفريق، أو من سيستمروا أو يعودوا من الإعارات الخارجية.

وكان المدير الفني الفرنسي عقد جلسة مع حسين لبيب رئيس القلعة البيضاء خلال الأيام القليلة الماضية من أجل مناقشة احتياجات الفريق في الفترة المقبلة من الصفقات الجديدة.

الزمالك يملك حاليا ، هم فرجاني ساسي، وحمزة المثلوثي، وأشرف بنشرقي، وحميد أحداد، وسيف الدين الجزيري، بجانب محمد أوناجم المعار للوداد، ورزاق سيسيه المعار للاتحاد السكندري، ومعروف يوسف المعار لـ البنك الأهلي.

ويستعد الزمالك لمواجهة أسوان يوم 17 يونيو الجاري، ضمن مباريات الجولة الـ26 من الدوري المصري.

في الدوري الزمالك باتريس كارتيرون
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