كيلليني: توقعت مواجهة فرنسا في نصف نهائي اليورو

قال جورجيو كيلليني قائد إيطاليا إنه توقع مواجهة فرنسا بطلة العالم في نصف نهائي يورو 2020 وليس إسبانيا.

وودعت فرنسا البطولة من الدور ثمن النهائي بخسارة مفاجئة بركلات الترجيح أمام سويسرا، قبل أن تطيح إسبانيا بالأخيرة وتنهزم بركلات الترجيح أمام إيطاليا في الدور نصف النهائي.

وصرح كيلليني لموقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" قائلا:"بعد الدور الأول، توقعت مواجهة فرنسا وليس إسبانيا. بالنسبة لي، فرنسا كانت المرشحة الأبرز. في الطريق للنهائي، توقعت مواجهة بلجيكا ثم فرنسا ثم إنجلترا".

وأضاف "أمام إسبانيا كانت أول مرة منذ 3 سنوات نواجه فريقا يجعلنا نعاني بهذا الشكل. احتجنا للروح قتالية والتواضع لندرك أننا نواجه منتخبا أقدر على فعل ما نحبه، السيطرة على المباراة. أمام بعض الفرق، عليك تغيير الاستراتيجية وتتوقع أن تعاني، لكن هذا سينفعك مستقبلا".

واستمر "إنجلترا ليست هاري كين فقط، لديها لاعبون رائعون في الجناحين والبدلاء يستطيعون اللعب بشكل أساسي".

وأتم "ستكون مباراة رائعة، لن يخاف فريق من الآخر، بل سيحترمان بعضهما البعض جدا".

وتلعب إيطاليا ضد إنجلترا في ملعب ويمبلي في لندن يوم الأحد في نهائي يورو 2020.

تسعى إيطاليا للتتويج باللقب للمرة الثانية بعد الفوز به في 1968.

بينما تخوض إنجلترا النهائي لأول مرة في تاريخها.