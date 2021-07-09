أس: ليفربول يرغب في ضم ساؤول

الجمعة، 09 يوليه 2021 - 13:46

كتب : عمر خالد

ساؤول نيجيز

ذكرت صحيفة "الأس" الإسبانية، أن فريق ليفربول الإنجليزي مستعد لتقديم عرض لفريق أتليتكو مدريد الإسباني، من أجل الحصول على خدمات اللاعب الإسباني ساؤول نيجيز.

وأشارت الصحيفة في تقريرها، إلى أن الريدز مستعدون لتقديم عرضا تبلغ قيمته 40 مليون يورو، لإقناع أتليتكو ببيع اللاعب، قبل بداية الموسم المقبل.

وأكدت "الأس"، أن أتليتكو على استعداد للتخلي عن اللاعب، ولكن بالمبلغ المرضي لهم كإدارة.

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وكانت تقارير صحفية، أوضحت في وقت سابق بأن اللاعب الإسباني كان يريد الرحيل عن الأتليتي، وبالتالي دخل بايرن ميونيخ الألماني على الخط للحصول على اللاعب.

ساؤول أعلن بعد ذلك أنه سيبقى في النادي الإسباني أو يرحل للدوري الإنجليزي، وهو ما جعل ليفربول يحاولون ضم اللاعب، خاصة بعد رحيل جورجينيو فينالدوم عن الفريق بعد نهاية الموسم الماضي لباريس سان جيرمان الفرنسي.

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