ليفربول يعلن تواجد صلاح وفان دايك وماني في معسكره التحضيري بالنمسا

أعلن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول قائمته المستدعاة لخوض المعسكر التحضيري للموسم الجديد في النمسا والتي ضمت 34 لاعبا.

وشهدت القائمة المعلنة عبر موقع ليفربول الرسمي تواجد محمد صلاح وساديو ماني.

هذا بالإضافة لعودة الثلاثي الدفاعي المصاب فيرجيل فان دايك وجويل ماتيب وجو جوميز.

كما تواجد صفقة ليفربول الجديدة إبراهيما كوناتيه.

وسيبدأ المعسكر التحضيري للموسم الجديد في الـ12 من شهر يوليو الجاري.

ولم يؤكد ليفربول حتى الآن إن كان سيخوض أي مباريات ودية خلال تواجده في النمسا من عدمه.

ويبدأ الدوري الإنجليزي سباقه في الـ14 من شهر أغسطس المقبل.

وستكون المباراة الأولى لليفربول ضد الصاعد حديثا من الدرجة الأولى نورويتش سيتي في ملعب كارو روود.