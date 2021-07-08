خبر في الجول – فاركو يستهدف ضم جنش من الزمالك

يستهدف نادي فاركو ضم محمود عبد الرحيم "جنش" حارس نادي الزمالك خلال الموسم المقبل.

وحسبما علم FilGoal.com فإن نادي فاركو بدأ مفاوضات شفهية مع محمود عبد الرحيم "جنش" حارس نادي الزمالك.

وقال مصدر من النادي لـFilGoal.com: "نستهدف ضم لاعبين مميزين من أجل تقديم عرض مميز في الدوري الموسم المقبل، والتواجد في المربع الذهبي وليس البقاء في الدوري الممتاز.

جنش أعلن مؤخرا تمديد تعاقده مع نادي الزمالك للمرة الثانية بسبب خطأ في العقد القديم. (طالع التفاصيل)

صاحب الـ34 عاما انضم لنادي الزمالك موسم 2010/2011 قادما من نادي الأولمبي.

ولعب جنش 12 مباراة هذا الموسم بمختلف البطولات مع الزمالك.

جنش حصل مع الزمالك على لقب دوري، و6 ألقاب كأس مصر، وبطولتين كأس سوبر مصري، بجانب الكونفدرالية الإفريقية، وكأس السوبر الإفريقي، ووصافة دوري أبطال إفريقيا مرتين.