جنش: وقعت على عقود جديدة لـ الزمالك.. وأعانى من الشائعات أثناء مشاركتي

قال محمود عبد الرحيم "جنش" حارس مرمى الزمالك إنه وقع على عقود جديدة مع الزمالك، وأوضح أن ما يحدث مع أحمد نادر السيد مُبالغ فيه، كما تحدث عن معاناته مع الشائعات.

محمود جنش النادي : الزمالك الزمالك

وقال جنش عبر قناة الزمالك: "وقعت على عقد جديد مع الزمالك اليوم الأربعاء، العقد القديم كان فيه خطأ بالإملاء وبسبب ضغط المباريات وقعت اليوم ولا يوجد اختلاف، وهذا العقد الثاني لي مع الزمالك".

وردا على ما حدث مع أحمد نادر السيد عقب توديع مصر لكأس العرب للشباب، أضاف: "أحمد نادر السيد حارس جيد والموقف الذي حدث معه مُبالغ فيه وأشعر أن هناك شيء موجه ضده، وأخبرته أن عليه عبء إضافي لأنه يلعب في الزمالك وكذلك لأنه نجل نادر السيد، وهو ما قلته لمصطفى شوبير أيضا".

وأضاف "أصبت قبل مباراة المقاولون العرب في الظهر وحصلت على مسكنات للتحمل، وعواد حينها لم يكن متواجدا في القائمة، وكان أحمد نادر بديلا وأخبرته أثناء الإحماء أنني سأحاول منحه بعض الدقائق إذا سارت النتيجة على نحو جيد".

جنش: الهجوم على أحمد نادر السيد مبالغ فيه #التالتة_يمين pic.twitter.com/CpCmceVoMk — Zamalek TV - قناة الزمالك (@ZamalekScTV) July 7, 2021

وتطرق للحديث عن الشائعات قائلا: "لا أحب الحديث كثيرا وليس كل ما أريد عمله أقوله، حاليا أرى أن الكلام كثير والفعل قليل والمفترض العكس".

وتابع "الفترة الماضية كنت حزينا لأن كل ما قيل عني خاطئ، حتى وأنا مصاب دخلت في قصة ليست خاصة بي، أسمع الكثير من الكلام عندما ألعب ومن المفترض أن الكلام يكثر عندما أجلس كبديل".

وأكمل "لم اتحدث مطلقا مع جايمي باتشيكو وباتريس كارتيرون، وباتشيكو تحدث عني بشكل جيد أمام اللاعبين قبل رحيله وأنني اللاعب الوحيد الذي لم أسأله عن سبب عدم مشاركتي".

وواصل "لم أسأل باتشيكو عن سبب استبعادي أثناء إصابتي خلال 4 مباريات، كنت أتدرب وعندما وجدني ملتزما، وقبل أن يشركني أخبرني في جلسة أنه سعيد بي ولم يتخيل ما فعلته".

وأردف "مررت بمواقف كثيرة والأهم عندي أن أكون سليما وهذا فضل من الله وأكون سعيد، ما قيل عني أشعرني بالحزن خاصة أنني عدت للمشاركة ولم أعرف السبب".

وأتم "أنا أكثر شخص أحاول مساعدة محمد أبو جبل ومحمد عواد حتى ولو لم يعلموا، ولا أحب الحديث في ذلك كثيرا، ولا أريد خسارة ما وصلت له بسبب مباراة أو 2، أحاول مساعدة الفريق حتى ولو لم أكن موجودا".

جنش (34 عاما) خاض الموسم الجاري 12 مباراة، استقبل 11 هدفا وحافظ على نظافة شباكه في 7 مباريات.