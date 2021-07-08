موسيماني: في الأهلي إذا لم تفز بدوري الأبطال والدوري فعليك البحث عن مكان آخر

الخميس، 08 يوليه 2021 - 12:41

كتب : FilGoal

موسيماني - الأهلي

يرى بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي أن عدم تحقيق مدرب لدوري أبطال إفريقيا مع عدم الفوز بالدوري سيتسبب في رحيله فورا.

ويلعب الأهلي تحت قيادة موسيماني نهائي دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم يوم 17 من شهر يوليو الجاري أمام كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

وقال بيتسو موسيماني في حوار لرابطة الصحفيين الرياضيين الجنوب إفريقيين: "هنا في الأهلي إذا لم تفز بدوري الأبطال ولم تفز بالدوري، فعليك أن تحاول البحث عن مكان آخر".

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وتابع المدرب الجنوب إفريقي "لهذا السبب أنا هنا، انتهيت من منطقة الراحة والآن أنا على حافة الهاوية".

وكشف موسيماني "واجهت ذلك في صنداونز أيضا من حيث الدوري المحلي، لأنني أعتقد أنه عندما لا تفوز بدوري جنوب إفريقيا فمسؤولوا النادي وقتها قد يواجهونك بالطرد لنكن صادقين".

واختتم تصريحاته "لست متأكدا بشأن دوري الأبطال وقتها، لأن دوري أبطال إفريقيا أمر مختلف وهذا صعب للغاية".

ويحتل الأهلي المركز الثاني في مسابقة الدوري المصري برصيد 45 نقطة من 21 مباراة ولديه 6 مباريات مؤجلة عن الزمالك متصدر الترتيب.

ويحتاج الأهلي للفوز في جميع مبارياته المؤجلة ليصعد إلى صدارة ترتيب الدوري بفارق نقطتين عن الزمالك.

وكان موسيماني قد حقق مع الأهلي لقب دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي وكأس مصر والسوبر الإفريقي.

ويخوض موسيماني نهائي دوري أبطال إفريقيا للموسم الثاني على التوالي ولكن هذه المرة أمام كايزر تشيفز من بلاده بجنوب إفريقيا.

الأهلي بيتسو موسيماني دوري أبطال إفريقيا
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