وزارة التموين والتجارة الداخلية تكشف حقيقة رفض شعار "الزمالك نادي القرن الحقيقي"

الخميس، 08 يوليه 2021 - 11:23

كتب : FilGoal

الزمالك - لافتات نادي القرن الحقيقي

أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية بيانا للرد على ما يثار برفض طلب الزمالك بتسجيل شعار (نادي الزمالك نادي القرن الحقيقي لكرة القدم).

ونفت وزارة التموين والتجارة الداخلية ما يتردد في بعض الصحف والمواقع الإلكترونية عن رفضها لذلك الطلب بل أنه لا يزال قيد البحث.

وكان حسين السمري عضو اللجنة المكلفة بإدارة شئون نادي الزمالك قد نفى لـ FilGoal.com ما يتردد عن رفض الوزارة تسجيل لقب نادي القرن الحقيقي. (من هنا)

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وجاء بيان وزارة التموين والتجارة الداخلية كالآتي:

"جهاز تنمية التجارة الداخلية وردا على ما تردد في بعض الصحف والمواقع الإلكترونية عن رفض وزارة التموين والتجارة الداخلية طلب نادى الزمالك بشأن تسجيل العلامة التجارية (شعار نادى الزمالك نادى القرن الحقيقي لكرة القدم)".

"يؤكد جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية بأن هذا الخبر عارى تماماً من الصحة ولم يُصرح أي مسؤل او مصدر من قبل الوزارة او جهاز تنمية التجارة الداخلية (الإدارة المركزية للعلامات التجارية والنماذج الصناعية والمؤشرات الجغرافية) بمثل هذا التصريح".

واختتم البيان "ولا يزال طلب نادى الزمالك قيد البحث".

الزمالك القرن الحقيقي وزارة التموين والتجارة الداخلية
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