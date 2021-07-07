عضو إدارة الزمالك لـ في الجول: لم يصلنا أي شيء يفيد برفض تسجيل لقب "نادي القرن الحقيقي"

الأربعاء، 07 يوليه 2021 - 15:33

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك - لافتات نادي القرن الحقيقي

نفى حسين السمري عضو اللجنة المكلفة بإدارة شؤون الزمالك والمدير التنفيذي للنادي تلقي النادي أي خطاب أو إخطار بشأن طلب تسجيل لقب "نادي القرن الحقيقي" كعلامة تجارية للنادي.

وقال السمري لـFilGoal.com: "حتى هذه اللحظة لم يصل لنا أي شيء بخصوص رفض تسجيل العلامة التجارية (نادي القرن الحقيقي) من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية".

وأكد "حتى الآن لا يوجد أي شيء جديد بخصوص ذلك الأمر".

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وكان الزمالك تقدم بطلب لوزارة التموين والتجارة الداخلية قبل عدة شهور لتسجيل لقب "نادي القرن الحقيقي" كعلامة تجارية للنادي.

ورد الأهلي على هذا الطلب وأقام دعوى قضائية ضد الزمالك، بسبب تسجيله للقب "نادي القرن" في وزارة الصناعة والتجارة كعلامة تجارية للنادي الأهلي.

الزمالك لقب نادي القرن الأهلي
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