هاري كين: نذهب للمباراة النهائية بكل ثقة ونرى ما سيحدث

قال هاري كين قائد المنتخب الإنجليزي، إنهم تعلموا مما حدث معهم في نصف نهائي كأس العالم 2018، بعد الخسارة من المنتخب الكرواتي وتوديعهم للبطولة.

وتفوق منتخب إنجلترا بالفوز على نظيره الدنماركي وحجز مقعده في نهائي يورو 2020 بالفوز 2-1 بعد التمديد لشوطين إضافيين. (طالع التفاصيل)

وأضاف في تصريحات أثناء المؤتمر الصحفي بعد اللقاء: "الدنمارك سجلوا هدفا رائعا من ركلة حرة، ولكن بقينا هادئين، ولم نفزع، سنحت لنا العديد من الفرص ولكن شمايكل تصدى لها بجدارة".

وأثنى هاري كين على أداء لاعبي المنتخب الإنجليزي وكم أنه فخور أن يكون قائد لهؤلاء اللاعبين، مشيرا أن الجماهير تستمع بنتائج الفريق الذي ذهب بعيدا في البطولة.

وأشاد قائد منتخب الأسود الثلاث بمنتخب الدنمارك قائلا: "هؤلاء اللاعبين قدموا مباريات وبطولة رائعة للغاية، ويجب أن يكونوا فخورين بما قدموه".

وعن مواجهة المنتخب الإيطالي في المباراة النهائية الأحد المقبل، قال: "إيطاليا قدمت مباريات رائعة طوال البطولة وتملك دفاع جيد وهجوم ممتاز، ولذلك يجب أن يكون الاستعداد لتلك المواجهة على ما يرام".

واختتم حديثه عن مواجهة إيطاليا: "سنلعب بكل ثقة ونرى ما سيحدث".

وفاز هاري كين بجائزة أفضل لاعب في مباراة إنجلترا والدنمارك بعدما أحرز الهدف الثاني وساهم في الهدف الأول، وهذه المرة الثانية الي يفوز فيها بجائزة رجل المباراة، حيث فاز بنفس الجائزة في مباراة أوكرانيا بدور الـ 8.