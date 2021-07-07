إنها تقترب يا إنجلترا

يبدو أن أنشودة "It’s coming home" أو إنها ستعود إلى المنزل لمنتخب إنجلترا قد تتحول إلى حقيقة ولكن عليهم عبور جدار إيطاليا.

إنجلترا تتأهل إلى نهائي يورو 2020 بالفوز على الدنمارك بهدفين لهدف في ملعب ويمبلي اليوم الأربعاء.

وضرب منتخب إنجلترا موعدا ناريا مع إيطاليا لملاقاته في النهائي في ملعب ويمبلي يوم الأحد المقبل.

افتتح ميكيل دامسجارد أهداف اللقاء للدنمارك في الدقيقة 30 بتسديدة صاروخية من ركلة حرة.

وأدرك منتخب إنجلترا التعادل عن طريق سيمون كايير مدافع الدنمارك الذي سجل بالخطأ في مرماه في الدقيقة 39.

وسجل هاري كين هدف انتصار إنجلترا في الدقيقة 104 من الشوط الإضافي الأول بعدما تابع كرته التي تصدى لها كاسبر شمايكل من ركلة جزاء.

إنها عائدة إلى المنزل

على الرغم من كون إنجلترا هي مهد كرة القدم لكن هذا سيكون أول نهائي يخوضه الأسود الثلاثة في تاريخ اليورو.

وكان أبرز إنجاز لمنتخب إنجلترا من قبل هو التأهل لنصف النهائي في عام 1968 و1996.

ويعد هذا هو أول نهائي يخوضه منتخب إنجلترا بعد نهائي كأس العالم 1966 والذي توجوا به حينما أقيمت البطولة على أرضهم.

وظل جمهور إنجلترا يهتف "It’s coming home" في كأس العالم 2018 ولكنهم ودعوا من نصف النهائي أمام كرواتيا.

والآن هم يأملون في أن تعود كأس اليورو إلى منزلهم للمرة الأولى في التاريخ.

إنكلترا 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 تتخطّى الدنمارك 🇩🇰 وتضرب موعداً مع إيطاليا 🇮🇹 في نهائي "يورو 2020" 🏆 ⏯️ استمتع بمشاهدة ملخص المباراة 👇#يورو2020 | #انجلترا_الدنمارك — beIN SPORTS (@beINSPORTS) July 7, 2021

فيما يعد هذا هو أبرز إنجاز لمنتخب الدنمارك في البطولة منذ تتويجه باللقب عام 1992.

وأجرى منتخب إنجلترا تبديلا وحيدا على تشكيله بمشاركة بوكايو ساكا بدلا من جادون سانشو منذ البداية مع مشاركة هاري كين ورحيم سترلينج.

تبديل وحيد عن المباراة السابقة، بوكايو ساكا يبدأ بدلا من سانشو 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🌟#يورو2020 pic.twitter.com/VZLLQ9k8EG — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) July 7, 2021

فيما حافظ منتخب الدنمارك على تشكيله الذي خاض به مباراة التشيك مع تواجد الثلاثي الهجومي ميكيل دامسجارد وكاسبر دولبرج ومارتن برايثوايت.

مارتن برايثوايت يقود الدنمارك وشمايكل في حراسة المرمى 🇩🇰🌟#يورو2020 pic.twitter.com/pQUJmaCd9S — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) July 7, 2021

قذيفة وهدف عكسي

بدأت المباراة بشكل حذر وهادئ من قبل المنتخبين وسط سيطرة إنجليزية على الكرة لكن دون خطورة حقيقية على مرمى الدنمارك.

وسدد رحيم سترلينج كرة زاحفة تصدى لها كاسبر شمايكل بثبات.

وسدد هاري كين كرة عالية جدا وذهبت لخارج الملعب.

وجاء التهديد الدنماركي الأول في الدقيقة 16 بتسديدة مقوسة من بيير إيميل هويبيرج لكن تصدى له جوردان بيكفورد بثبات.

وأخطأ بيكفورد في تمرير الكرة عقب تصديه وانتهت الفرصة بتسديدة من برايثوايت ذهبت لركلة ركنية مرت دون هطورة على المرمى الإنجليزي.

وأطلق دامسجارد تسديدة مقوسة رائعة مرت بجوار مرمى إنجلترا بقليل.

وحصل منتخب الدنمارك على ركلة حرة عقب تدخل من لوك شو على لاعب المنتخب الدنماركي أمام منطقة الجزاء.

وأطلق دامسجارد قذيفة بيمناه في الدقيقة 30 لم يستطع بيكفورد فعل أي شيء معها لتسكن مرماه وتعلن عن تقدم منتخب الدنمارك.

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⚽️🥅 تسديدة ميكيل دامسغارد تخترق الشباك الإنكليزية .. هدف غاية في الروعة والجمال ‼️

#انكلترا_الدنمارك | #يورو2020 pic.twitter.com/geZ9IdihRl — beIN SPORTS (@beINSPORTS) July 7, 2021

عقب الهدف استفاق المنتخب الإنجليزي وحصل على ركلة عقب عرقلة هاري كين أمام منطقة الجزاء لكن تسديدة سترلينج شتتها الحائط البشري الدنماركي بنجاح.

وفي الدقيقة 38 تألق كاسبر شمايكل وتصدى لانفراد تام من سترلينج.

ولكن ما هي إلا دقيقة واحدة وأرسل هاري كين بينية رائعة لبوكايو ساكا المنطلق من الناحية اليمنى والذي أرسل بدوره عرضية زاحفة إلى سترلينج لكن سيمون كيير ارتطمت به الكرة بينما كان يحاول تشتيتها لتسكن مرماه ويعلن عن تعادل المنتخب الإنجليزي.

🤦‍♂️ سيمون كاير يسجل الهدف العكسي رقم 1⃣1⃣ في يورو 2020 💬 هل أنعش هذا الهدف آمال انكلترا في التأهل للنهائي؟#انكلترا_الدنمارك | #يورو2020 pic.twitter.com/ibgziu9mav — beIN SPORTS (@beINSPORTS) July 7, 2021

لم يحدث جديد ولم يحتسب الحكم الهولندي داني ماكيلي أي دقيقة وقت محتسب بدل من الضائع لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

شمايكل وحده ضد إنجلترا

بدأ الشوط الثاني بحماس كبير وأطلق كاسبر دولبرج تسديدة قوية لكن بيكفورد تصدى له وحولها لركلة ركنية وتم احتساب تسلل في النهاية.

وتألق كاسبر شمايكل وزاد عن مرماه في الدقيقة 55 وحرم هاري ماجواير من تسجيل هدفا ثانيا لإنجلترا برأسية قوية إثر استغلاله لعرضية من ركلة حرة قادمة من ماسون ماونت من الناحية اليمنى.

وسدد دولبرج تسديدة زاحفة تصدى لها بيكفورد بثبات.

وفي الدقيقة 60 كان هناك هجمة خطيرة لمنتخب إنجلترا مرر ماونت لسترلينج الذي أرسلها بينية للمنطلق بسرعته لوك شو وأرسل عرضية زاحفة حصل منها منتخب إنجلترا على ركلة ركنية مرت دون خطورة.

وسدد ماون كرة قوية تصدى لها شمايكل بثبات.

وأجرى منتخب الدنماركي في الدقيقة 69 ثلاثة تبديلات دفعة واحدة للدنمارك بخروج كل من ينس لارسن وميكيل دامسجارد وكاسبر دولبرج وشارك بدلا منهم دانييل واس ويوسف بولسن وكريستيان نورجارد.

ورد المنتخب الإنجليزي عقب ذلك بدقيقة بأول تبديل له بمشاركة جاك جريليش بدلا من ساكا.

وفي الدقيقة 73 أرسل ماونت عرضية مخادعة ذهبت تجاه المرمى لكن شمايكل تألق وحولها لركلة ركنية.

وحدث ارتباكا داخل منطقة جزاء الدنمارك أنهاه سترلينج بتسديدة تصدى لها كريستنسين.

وطالب منتخب إنجلترا بالحصول على ركلة جزاء في الدقيقة 75 بداعي عرقلة هاري كين لكن الحكم احتسب مخالفة على مهاجم إنجلترا قبل تسلمه الكرة بعد ركله ليوسف بولسن وأكدت تقنية الفيديو صحة القرار.

وأجرى منتخب الدنمارك تبديلا اضطراريا بمشاركة خواكيم أندرسن بدلا من كريستنسين للإصابة.

وسدد كالفين فيليبس كرة قوية بيمناه مرت بجوار مرمى الدنمارك.

وأجرى منتخب الدنمارك تبديله الخامس بمشاركة ماتياس ينسن بدلا من توماس ديلاني.

واحتسب الحكم الهولندي ست دقائق وقت بدل من ضائع.

وسدد كالفين فيليبس كرة بدون معنى ذهبت لخارج الملعب.

وتصدى شمايكل مجددا لرأسية من ماجواير في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل من الضائع بثبات.

ضغط منتخب إنجلترا وأرسل جريليش عرضية تسلمها هاري كين لكن دفاع الدنمارك كان في الموعد وشتت الكرة.

لم يحدث جديد لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله ويلجأ الفريقان لشوطين إضافيين.

الأشواط الإضافية

وفي الدقيقة 94 تألق شمايكل مرة أخرى وتصدى لتسديدة زاحفة من هاري كين من داخل منطقة الجزاء وشتتها الدفاع الدنماركي بعد ذلك سريعا.

وأجرى منتخب إنجلترا تبديلين بعد ذلك بمشاركة فيل فودين وجوردان هندرسون بدلا من ماونت وديكلان رايس.

وفي الدقيقة 98 أطلق جريليش تسديدة قوية لكن شمايكل أبعدها بقبضته تلاها تسديده سيئة للغاية من سترلينج ذهبت لخارج الملعب تماما.

وفي الدقيقة 103 حصل منتخب إنجلترا على ركلة جزاء بعد عرقلة خواكيم مايلي لسترلينج وأكدت تقنية الفيديو صحة القرار.

وسدد هاري كين الركلة على يسار شمايكل الذي تألق وتصدى لها لكن الكرة ارتدت مجددا إلى هاري كين الذي سددها تلك المرة في الشباك ليعلن عن الهدف الثاني لإنجلترا وتنفجر الاحتفالات في ملعب ويمبلي.

ومع بداية الشوط الإضافي الثاني اضطر جاك جريليش للخروج مستبدلا اضطراريا للإصابة وشارك كيران تريبيير بدلا منه.

وكاد منتخب الدنمارك يدرك التعادل في الدقيقة 114 لكن تسديدة برايثوايت ارتطمت بجون ستونز وحولها بيفكورد لركلة ركنية مرت دون خطورة على إنجلترا.

وفي الدقيقة 120 تألق شمايكل وتصدى لانفراد من سترلينج ومنعه من تسجيل هدفا ثالثا.

واحتسب الحكم دقيقة واحدة وقت بدل من الضائع لم يحدث فيها جديد لتنتهي المباراة بانتصار إنجلترا والتأهل رسميا للمرة الأولى في تاريخهم إلى نهائي اليورو.