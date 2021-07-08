فينجر: إنجلترا لم تستحق ركلة جزاء ضد الدنمارك

الخميس، 08 يوليه 2021 - 00:31

كتب : FilGoal

رحيم سترلينج - إنجلترا والدنمارك - يورو 2020

يؤمن آرسين فينجر المدير الفني التاريخي لأرسنال أن منتخب إنجلترا لم يستحق الحصول على ركلة جزاء ضد الدنمارك.

وفاز منتخب إنجلترا على الدنمارك أمس الأربعاء بهدفين لهدف في ملعب ويمبلي في نصف نهائي يورو 2020.

وجاء انتصار إنجلترا بفضل هدف سجله هاري كين بعد متابعته تصدي كاسبر شمايكل لتسديدته من ركلة جزاء حصل عليها رحيم سترلينج.

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وقال فينجر لشبكة "بي إن سبورتس" عقب المباراة: "لم يكن هناك ركلة جزاء".

وواصل "لا أفهم لماذا لم يقم الحكم في تلك اللحظة بالذهاب ومشاهدة إعادة اللقطة بنفسه؟ في لحظة مثل تلك يجب أن تتأكد بنفسك".

واتفق الحكم الإنجليزي السابق مارتن كلاتنبيرج مع فينجر ليعلق الأخير مازحا "إن اتفق الحكم معنا فماذا يمكن أن نقول؟ هذا لا يحدث كثيرا".

وضرب منتخب إنجلترا موعدا ناريا مع إيطاليا يوم الأحد المقبل في النهائي في ملعب ويمبلي.

يورو 2020 إنجلترا الدنمارك فينجر
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