"تمني الإصابة بالسرطان وتهديدات بالحرق".. ضريبة تسجيل موراتا أمام إيطاليا

الأربعاء، 07 يوليه 2021 - 14:51

كتب : محمود ضياء

ألفارو موراتا - إسبانيا - إيطاليا - يورو 2020

تلقت أليشي كامبيلو زوجة ألفارو موراتا مهاجم إسبانيا تهديدات بعد تسجيله لهدف التعادل أمام إيطاليا في نصف نهائي اليورو.

فازت إيطاليا على إسبانيا في نصف نهائي يورو 2020 بركلات الترجيح بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بهدف لكل فريق.

ألفارو موراتا مهاجم إسبانيا سجل هدف التعادل قبل ان يهدر ركلة ترجيح مع دانييل أولمو لتودع لا روخا البطولة.

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هدف موراتا جعله هداف إسبانيا التاريخي في اليورو ولكن هذا لم يكن كافيا بعد إضاعة ضربة الترجيح.

موراتا وزوجته الإيطالية أليشي كامبيلو تلقيا تهديدات وهجوم كبير في وقت سابق خلال البطولة خصوصا في دوري المجموعات، الإهانات هذه المرة جاءت من الجماهير الإيطالية بعد تسجيل موراتا لهدف التعادل قبل 10 دقائق على النهاية.

بعض الرسائل تمنت الإصابة بالسرطان للاعب وأولاده وآخر هددها بأنه سيحرقها إذا احتفلت بهدف موراتا.

أليشي كتبت على انستاجرام: "ما حدث يعبر عن الجهل وليس عن كونك إيطاليا أكثر من البقية".

وأضافت "لا أهتم بمثل هذه التعليقات ولكن لو حدثت لشخص ضعيف لعانى كثيرا" .

وأتمت "أتمنى أن يكون هناك إجراءات ضد هؤلاء الأشخاص، الرياضة هدفها توحيد البشر وليس للتنفيس عن غضبك. يجب ان يُعاقب هؤلاء الأشخاص".

شارك موراتا في ست مباريات مع منتخب إسبانيا في بطولة اليورو الحالية سجل خلالها ثلاثة أهداف.

إسبانيا إيطاليا موراتا يورو2020
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