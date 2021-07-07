ميسي: كنا نريد خوض كل مباريات كوبا أمريكا.. نستحق ذلك ومتحمسون كثيرا قبل النهائي

يرى ليونيل ميسي نجم وقائد منتخب الأرجنتين أن فريق بلاده استحق الوصول لنهائي بطولة كوبا أمريكا لصعوبة المشوار من البداية.

وتأهل منتخب الأرجنتين لنهائي كوبا أمريكا 2020 في البرازيل، بعد الفوز على كولومبيا بركلات الترجيح عقب نهاية المباراة بالتعادل 1-1. (طالع التفاصيل)

وقال ميسي عقب المباراة: "في بعض الأحيان يصبح الأمر صعبا. لكن لدينا إيميليانو مارتينيز وهو ظاهرة. لقد وثقنا به".

وواصل "حققنا هدف التمكن من لعب كل مباراة في البطولة والآن نحن ذاهبون إلى النهائي".

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وأضاف "كان الأمر صعبا للغاية لكننا نستحقه لأننا أردنا ذلك".

وأتم تصريحاته "نحن ذاهبون إلى النهائي ومتحمسون أكثر من أي وقت مضى".

ويلعب منتخب الأرجنتين في النهائي يوم السبت المقبل ضد البرازيل مستضيف البطولة.

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