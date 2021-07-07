مثلما تحتاج الأرجنتين في كل المباريات لـ ليونيل ميسي.. احتاجت اليوم لبطل من نوع خاص، بطل يرتدي قفازات ذهبية.

إيميليانو مارتينيز حارس أستون فيلا الذي خاض أول مباراة دولية له في يونيو الماضي، واليوم يقود الأرجنتين لنهائي كوبا أمريكا.

الأرجنتين تفوقت بركلات الترجيح بعدما تصدى مارتينيز نفسه لـ 3 ركلات ترجيحية كولومبية بعدما انتهى الوقت الأصلي بهدف لكل منتخب.

الأرجنتين 1 (3) - (2) 1 كولومبيا

الأرجنتين ضربت موعدا كلاسيكيا مع البرازيل في نهائي البطولة فجر الأحد المقبل في الساعة الثانية صباحا.

بينما سيلتقي منتخب كولومبيا مع نظيره البيروفي في مباراة المركز الثالث فجر السبت المقبل في الثانية صباحا.

الأرجنتين إلى النهائي التاسع والعشرين في تاريخها، وتواجه البرازيل للمرة الرابعة في النهائي، التانجو فاز في 1937 وفاز السامبا في 2004 و2007.

والآن الأرجنتين تمتلك فرصة التتويج بلقب جديد لإنهاء السنوات العجاف بتحقيق لقب غائب منذ 1993.

منذ كوبا أمريكا 1993، خسرت الأرجنتين نهائي كوبا أمريكا في 4 مناسبات ونهائي كأس العالم ضد ألمانيا في 2014 على الأراضي البرازيلية.

كما وصل ميسي للنهائي الخامس له مع الأرجنتين، ولم يفز بأي من نهائي سابق، إذ خسر نهائي كوبا أمريكا 2007 و2015 و2016 وكأس العالم 2014.



































التشكيل

أجرى ليونيل سكالوني تغييرين بمشاركة نيكولاس تاجليفيكو وجيدو رودريجيز بدلا من ماركوس أكونيا ولياندرو باريدس.

بينما عاد خوان كوادرادو لقيادة هجوم كولومبيا بعد إيقافه عن المشاركة في مباراة أوروجواي الماضية لتراكم البطاقات.

📋كوادرادو يعود لتشكيل كولومبيا أمام الأرجنتين وميسي يقود التانجو لمواصلة الرحلة نحو النهائي #كوبا_أمريكا pic.twitter.com/5OG5oIw1Tp — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) July 6, 2021

وصف المباراة

بدأ المنتخب الأرجنتين المباراة كعادته بهجوم سريع ومباغت بحثا عن هدف مبكر، ميسي راوغ 3 لاعبين من الجهة اليسرى وأرسل عرضية قابلها نيكولا جونزاليس برأسية جاءت بعيدة عن مرمى دافيد أوسبينا في الدقيقة الرابعة.

وفي الدقيقة السابعة تقدم منتخب الأرجنتين بالهدف الأول المبكر، الكرة تصل إلى ميسي داخل المنطقة مرر عرضية أرضية للخلف سددها لاوتارو مارتينيز في الشباك معلنا التقدم.

ليصبح تاسع هدف يساهم به ميسي في البطولة من أصل 11 سجلها منتخب الأرجنتين، بتسجيل 4 أهداف وصناعة 5.

كما أصبحت كوبا أمريكا 2021، أكثر بطولة كبرى (كأس عالم وكوبا أمريكا) يصنع فيها ميسي 5 أهداف.

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#CopaAmérica 🏆



¡Gran combinación! Lionel Messi se la cedió a Lautaro Martínez para el 1-0 de Argentina en Brasilia



🇦🇷 Argentina 🆚 Colombia 🇨🇴#VibraElContinente #VibraOContinente pic.twitter.com/u7A9teS9HO — Copa América (@CopaAmerica) July 7, 2021

الدقيقة التالية شهدت ردا كولومبيًا سريعا عن طريق عرضية أرضية من لويس دياز سددها كوادرادو لكن إيميليانو مارتينيز تصدى لها ببراعة.

هدأت أحداث اللقاء قليلا مع ترك الأرجنتين للاستحواذ لصالح كولومبيا، وسدد كوادرادو ركلة ثابتة لكنها جاءت أعلى العارضة في الدقيقة 27.

ميسي ساهم في 9 أهداف من 11 سجلها منتخب الأرجنتين في كوبا أمريكا 2021 ⚽️سجل 4 🅰️صنع 5 بطولة كبيرة يقدمها ليو 🔥 pic.twitter.com/aNvqDuwuz8 — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) July 7, 2021

أخطر فرصتين لـ كولومبيا في الشوط الأول جاءا في الشوط الأول، في الدقيقة 36 تصدى القائم الأيسر لتسديدة صاروخية من ويليمار باريوس بعدما ارتطمت بأقدام خيرمان بتزيا.

ركنية نُفذت وارتقى لها ييري مينا لكن العارضة أنابت عن مارتينيز ليظل تقدم الأرجنتين مستمرا.

وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة أرسل ميسي ركنية متقنة داخل منطقة جزاء كولومبيا لكن رأسية نيكولاس جونزاليس تصدى لها أوسبينا بقبضة يده وحولها لركنية.

الشوط الثاني

بدأ منتخب كولومبيا بحثه عن التعادل عن طريق التغييرات بنزول إدوين كاردونا وييمي تشارا، وسدد لويس دياز كرة أرضية تصدى لها مارتينيز بسهولة في الدقيقة 47.

وفي الدقيقة التالية تدخل البديل فرانك فابرا بقوة على كاحل ميسي واستلزم الأمر 3 دقائق لعلاج قائد الأرجنتين في أرضية الملعب ومن ثم عاد واستكمل اللقاء.

وفي الدقيقة 53 تلقى دوفان زاباتا تمريرة من تشارا وسدد مرتين لكن كلاهما كان لهما دفاع الأرجنتين بالمرصاد.

وفي الدقيقة 61 تحصل لويس دياز على كرة طولية وتوغل من الجهة اليسرى وسدد على يسار الحارس معلنا التعادل.

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هدأت أحداث اللقاء وعاد منتخب الأرجنتين للسيطرة على مجريات ما تبقى من المباراة.

في الدقيقة 73 انفرد البديل أنخيل دي ماريا وراوغ أوسبينا خارج منطقة الجزاء ومرر للاوتارو عوضا عن التسديد، سدد الأخير لكن ويليمار باريوس شتت من على خط المرمى.

وقبل 9 دقائق من نهاية اللقاء منع القائم الأيمن لأوسبينا تسديدة ميسي من داخل منطقة الجزاء.

ركلات الترجيح

سدد كوادرادو بنجاح ومثله استطاع ميسي تعديل النتيجة.

دافينسون سانشيز فشل ضد مارتينيز الذي تألق وتصدى، لكن دي بول أطاح بكرته أعلى العارضة.

مارتينيز واصل تألق وتصدى لركلة ييري مينا وأعاد الأمل للأرجنتين، وسدد لياندرو باريديس في التسجيل مانحا التقدم للتانجو.

ميجيل بورخا سجل ركلته بكل قوة في منتصف المرمى، في المقابل سدد لاوتارو بكل قوة.

في ركلة الأرجنتين الأخيرة واصل مارتينيز تألقه وتصدى لركلة كاردونا معلنا تأهل الأرجنتين لنهائي كوبا أمريكا للمرة التاسعة والعشرين في تاريخها.