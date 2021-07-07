عضو اللجنة الأولمبية يوضح آلية رفع علم مصر في حفل الافتتاح وعدد المتأهلين ومواعيد السفر

أوضح ياسر إدريس عضو اللجنة الأولمبية المصرية آلية رفع علم مصر في حفل الافتتاح وعدد المتأهلين لأولمبياد طوكيو 2020 ومواعيد السفر.

وقال ياسر إدريس: "تأهل 135 لاعبا و12 لاعبا احتياطيا و80 آخرين بين مدربين وإداريين، نشارك بـ 23 لعبة مع غياب لعبة رفع الأثقال".

وأضاف عبر قناة صدى البلد "السفر من يوم 10 يوليو كبعثة تحضيرية من موظفين ونائب رئيس البعثة لترتيب كل شيء، وتتوالي البعثات بدءا من يوم 16 يوليو وبعد ذلك تسافر الوفود قبل بدء مشاركتها بـ 5 أيام".

وتبدأ أولمبياد طوكيو في الثالث والعشرين من الشهر الجاري وتنتهي في الثامن أغسطس المقبل.

وأردف عن عدد الميداليات المتوقع تحقيقها قائلا: "منذ خمسين عاما حققنا 12 ميدالية فقط، العدد الأعلى كان 5 ميداليات في بطولة واحدة 2004 بأثينا، والدورة الماضية حققنا 3 في رفع الأثقال والتايكوندو".

وتابع "الكل جاهز واستعدوا بقدر الإمكان، مررنا بظروف عديدة ورغم كورونا تأهلنا بعدد كبير، لا نُجزم بعدد الميداليات ونتمنى التوفيق".

وعن من سيرفع علم مصر في حفل الافتتاح واصل "لم نستقر على من سيرفع علم مصر في حفل الافتتاح.. القرار سيُتخذ ليلة الحفل".

وسرد "آلية الاختيار لابد أن يكون للاعب له تاريخ أو حصل على ميدالية من قبل، لدينا علاء أبو القاسم حقق ميدالية من قبل، وأحمد الأحمر قائد منتخب اليد، واحتمال ألا يتكرر من يرفع العلم وهو ما يعد شرفا كبيرا".

وأتم عن أزمة منتخب الكرة الشاطئية "بسبب ضيق الوقت لم نستطع حل أزمة منتخب الكرة الشاطئية".

وكان منتخب الكرة الشاطئية قد تم استبعاده من البطولة الإفريقية المؤهلة للأولمبياد منذ أيام قليلة بسبب فيروس كورونا. (طالع التفاصيل)