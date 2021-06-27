طائرة - المسؤول الإعلامي للاتحاد الإفريقي لـ في الجول: لهذا السبب لم تتأجل مباراة مصر

كشف طارق الأدور المسؤول الإعلامي للاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة سبب عدم تأجيل مباراة منتخب مصر للكرة الطائرة الشاطئية سيدات واستبعاد الفريق من نصف نهائي تصفيات طوكيو 2020.

وأعلن الاتحاد الإفريقي يوم السبت استبعاد الفريق بحجة إصابة فرد من فريق مصر للكرة الطائرة الشاطئية رجال بفيروس كورونا.

وقال الأدور لـFilGoal.com:"أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بذل جهدا مضنيا على مدار 24 ساعة لإنقاذ الموقف، لكن خطاب اللجنة الأولمبية الدولية لم يصل الاتحاد الإفريقي للموافقة على تأجيل موقف المتأهلين لدورة طوكيو 2020 لحين عمل الفريق المصري لمسحة جديدة".

وأضاف "المشكلة في الوقت، كل شيء بميعاد محدد، لذا كان تأجيل النهائي صعبا (الذي فازت فيه كينيا على نيجيريا اليوم الأحد)".

واستمر "الموقف ازداد صعوبة بعد ما حدث لفريق الكونغو قبل البطولة بيوم، اكتُشفت إصابة بفيروس كورونا وتم تطبيق اللائحة بالاستبعاد، ثم زادت الحالات في صفوفه لست إصابات. وهو ما أكد وجهة نظر اللجنة المنظمة أن الإصابة الواحدة ستضرب الفريق بأكمله، لأن الفيروس قد يظهر على المخالطين بعد 5 أيام".

وأتم "رئيسة الاتحاد الإفريقي كانت مستعدة للتأجيل ومتعاطفة مع مصر بسبب قوة فريق السيدات الذي يشهد له الكل بأنه الأفضل، لكن الحل الوحيد كان موافقة اللجنة الأولمبية الدولية".

وكان مفترضا مواجهة فريق السيدات لنظيره النيجيري صباح السبت لكن استبعاده بدد حلم اللاعبات في المشاركة في الألعاب الأولمبية.

وبتفوق كينيا على نيجيريا اليوم الأحد تأهلت الأولى لدورة طوكيو 2020.