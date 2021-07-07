لويس إنريكي: سأشجع إيطاليا في النهائي.. ولهذا السبب لم يبدأ موراتا

كشف لويس إنريكي المدير الفني لمنتخب إسبانيا سبب عدم البدء بـ ألفارو موراتا في الهجوم ضد إيطاليا.

وسجل موراتا هدف التعادل قبل 10 دقائق من نهاية الوقت الأصليـ وتفوق منتخب إيطاليا بركلات الترجيح على إسبانيا. (طالع التفاصيل)

وقال إنريكي لشبكة "راي" الإيطالية: "رأيت جورجيو كيلليني وليوناردو بونوتشي يتعاملان مع روميلو لوكاكو (مباراة ربع النهائي)".

وأوضح "أعتقد أنه ربما يكون من الأفضل إزالة نقطة مرجعية وإضافة لاعب آخر في خط الوسط. لقد كانت خطة جيدة، لقد تغلبنا على الضغط الإيطالي ولعبنا بشكل جيد جدا".

وأضاف "سعيد لما رأيته، كان المستوى لا يُصدق بين فريقين جيدين حاولا تقديم كرة قدم جيدة".

وتابع "أهنئ إيطاليا وآمل أن يتمكنوا من تقديم أداء رائع آخر في النهائي، ومحاولة للفوز باللقب".

وأكمل "ليس لدي أي ندم. يجب على الجميع القيام بعمله وبذل كل ما في وسعه. بدأت إيطاليا بقوة غير عادية، وكذلك فعلنا، كان الأمر مثل سيارتين رياضيتين تتسابقان بعضهما البعض، وجها لوجه، وبعض أفضل كرة القدم التي رأيناها في اليورو".

وأتم عن من سيشجع في النهائي قائلا: "لن يكون الأمر جيدا للإنجليز، لكن نعم، سأشجع إيطاليا في النهائي".

ووصلت إسبانيا خلال 3 مباريات على التوالي إلى الشوطين الإضافيين، لكنها فشلت في الفوز بركلات الترجيح للمرة الثانية تواليا بعد الفوز على سويسرا.