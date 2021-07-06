أغنية "بيلا تشاو" أو "وادعا أيتها الجميلة" من الفلكور الإيطالي في الحرب العالمية الثانية، واشتهرت بمسلسل "لا كاسا دو بابل" الإسباني في السنوات الأخيرة.

إيطاليا الآن ستعود لغناء تلك الأغنية للإسبانيا بعدما أقصتها من نصف نهائي يورو 2020 بركلات الترجيح.

إيطاليا 1 (4) – (2) 1 إسبانيا

سجل فيريديكو كييزا الهدف الأول للأتزوري، وعدّل ألفارو موراتا النتيجة للماتادور.

وعقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي، تفوقت إيطاليا بفضل تألق دوناروما وركلة جورجينو الأخيرة.

إيطاليا المتأهلة لنهائي اليورو للمرة الرابعة في تاريخها ستلتقي الفائز من مواجهة إنجلترا والدنمارك يوم الأحد المقبل في نفس الملعب ويمبلي.

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صارت مباراة إيطاليا وإسبانيا الأكثر تكرارا في البطولات الكبرى (كأس العالم ويورو) برصيد 10 مباريات.

أصبح جورجيو كيلليني أول لاعب في التاريخ يلتقي نفس المنافس في 4 بطولات لليورو متتالية، إذ واجه إسبانيا في 5 مناسبات خلال 4 نسخ (2008 – 2012 – 2016 -2020)

وأصبح ليوناردو بونوتشي أكثر لاعب خوضا للمباريات في اليورو مع إيطاليا برصيد 17 مباراة متساويا مع جانلويجي بوفون.

كما أصبح جوردي ألبا أكثر لاعب خوضا للمباريات في اليورو مع إسبانيا برصيد 16 مباراة متساويا مع أندريس إنييستا وسيسك فابريجاس.

تحكيميا.. أصبح الألماني فيليكس بريش أكثر حكما إدارة للمباريات في نسخة واحدة للبطولة الأوروبية برصيد 5 مباريات.

التشكيل

بدأ إيمرسون بالميراي كظهير أيسر لتعويض غياب ليوناردو سبيناتزولا الذي انتهى مشواره في البطولة.

وظهرت إسبانيا بأصغر تشكيل في مباراة إقصائية لليورو بمعدل عمري وصل لـ 25 عاما و253 يوما.

وأجرى لويس إنريكي تغييرا هجوميا فأشرك ميكيل أويارزابال في الهجوم بدلا من ألفارو موراتا.

كييزا يبدأ بجانب إنسيني وإيموبيلي في هجوم الأتزوري 🇮🇹🌟#يورو2020 pic.twitter.com/1XvEYCiXQj — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) July 6, 2021

وصف المباراة

في الدقيقة الرابعة تحصل نيكولو باريلا على الكرة على الجهة اليسرى وراوغ أوناي سيمون وسدد لكن كرته ارتطمت بالقائم، ورفع الحكم المساعد راية التسلل.

في الدقيقة 12 مرر داني أولمو كرة بينية إلى ميكيل أوريازبال في عمق منطقة الجزاء ليجعله منفردا لكن الأخير تسلم بشكل خاطئ واستعادها إيمرسون وأخرج الكرة.

عاد باريلا لتهديد مرمى الماتادور بعدما راوغ سيزار أزبيليكوتا على حدود منطقة الجزاء وقبل أن يسدد شتت سيرخيو بوسكيتس مباشرة في الدقيقة 20.

وبعد 5 دقائق كاد أولمو أن يسجل الأول بعدما تحصل على الكرة في المنطقة لكن تسديدته تصدى لها دوناروما ببراعة.

استحوذ منتخب إسبانيا على الكرة، وكاد أويارزابال أن يسجل هدف التقدم من الجهة اليسرى لكن تسديدته جاءت في المدرجات قبل 5 دقائق من نهاية الشوط.

إيطاليا انتظرت للدقيقة الأخيرة من الشوط الأول وتحصل إيمرسون على بينية من إنسيني وفضل أن يسدد على التمرير لكن كرته ارتطمت بالعارضة، وبعدها أطلق فليكس برايش حكم اللقاء صافرة النهاية.

شوط أول انتهى بدون أي تسديدة للأتزوري على مرمى إسبانيا، وهو ما يحدث لإيطاليا للمرة الأولى منذ يورو 2000 سواء في كأس العالم أو البطولة الأوروبية.



















































بداية مشتعلة

بداية الشوط الثاني كان مشتعلة تماما، بينية طولية وصلت إلى تشيرو إيموبيلي لكن سدد برعونة بعيدا عن المرمى في الدقيقة 47.

وفي الدقيقة 50 شتت دي لورينزو الكرة قبل أن تصل إلى فيران توريس بعد عرضية متقنة من أولمو من الجهة اليمنى.

وبعد 3 دقائق سدد كييزا كرة قوية من الجهة اليسرى لمنطقة الجزاء لكن تسديدته تصدى لها سيمون بثبات.

ومع مرور ربع ساعة من عمر المباراة، لم تعد الشباك نظيفة، مرتدة سريعة إيطالية بداية من دوناروما تصل إلى كييزا الذي سدد من الجهة اليسرى بطريقة R2 على يمين سيمون الذي لم يتحرك للكرة لتسكن الشباك معلنةً عن الهدف الأول للأتزوري.

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وأصبح كييزا خامس لاعب في إيطاليا يسجل هدفين في يورو 2020 بعد ماتيو بسيينا وتشيرو إيموبيلي ومانويل لوكاتيلي ولورينزو إنسيني، وهو ما لم يحدث من قبل سوى لمنتخب فرنسا في يورو 2000.

أويارزابال كاد أن يسجل التعادل سريعا بعد 4 دقائق لكن العرضية مرت من فوق رأسه مباشرة.

وفي الدقيقة 66 سدد أولمو كرة قوية مرت بجوار القائم لدوناروما.

حاول منتخب إيطاليا خطف الهدف الثاني لقتل المباراة، لكن تسديدتي بيراردي في الدقيقتين 68 و78 جاءت سهلة في يد سيمون.

وقبل 10 دقائق من نهاية اللقاء، مرر لابورت كرة أرضية إلى موراتا الذي مرر إلى أولمو وأعادها له مرة أخرى ليسدد على يسار دوناروما معلنا التعادل.

موراتا رفع رصيده إلى 6 أهداف في البطولة الأوروبية ليصبح هداف إسبانيا التاريخي متفوقا على فيرناندو توريس صاحب الـ 5 أهداف.

انتهى الوقت الأصلي بالتعادل، ووصل الفريقان للشوطين الإضافيين.. إسبانيا للمرة الثالثة تواليا وإيطاليا للمرة الأولى في النسخة الحالية.

كما حطمت يورو 2020 الرقم القياسي المسجل في البطولة الماضية لتصبح أكثر بطولة تنتهي بالوصول لشوطين إضافيين برصيد 6 مباريات.

شوطين إضافيين

تسديدة من موراتا بعد كرة مرتدة من يد دوناروما ترتطم بأقدام دفاع إيطاليا وهجوم إسبانيا لتخرج بجوار القائم في الدقيقة 98.

وفي الدقيقة 102، عرضية أبعدها دوناروما ومن ثم سدد ماركوس يورينتي لكن بونوتشي موجود في الوقت المناسب قبل أن تسكن الشباك.

في الشوط الإضافي الثاني سجل دومينيكو بيراردي هدفا ثانيا لإيطاليا لكن هدف ألغي بداعي التسلل.

دقائق الأخيرة مرت هادئة مع محاولات لتشكيل خطورة ليصل المنتخبان لركلات الترجيح الحاسمة.

ركلات الترجيح

مانويل لوكاتيلي انبرى للأولى فتصدى سيمون، ورد عليه داني أولمو بتسديدة أعلى عارضة دوناروما.

وافتتح أندريا بيلوتي التسجيل للأتزوري من الركلة الثانية، وسجل جيرارد مورينو الكرة الثانية للاروخا.

ليوناردو بونوتشي سدد الثالث وسجل وهو ما فعله تياجو ألكانتارا أيضا، وأصبحت النتيجة 2-2.

فيديريكو بيرنارديسكي سدد ركلته في أقصى الزاوية اليسرى لسيمون، وتصدى دوناروما لركلة موراتا.

الركلة الأخيرة انبرى لها جورجينو وسجلها قائدا الأتزوري إلى النهائي العاشر في البطولات الكبرى والرابع في تاريخ اليورو.