مانشيني: لم ننته بعد.. وعدم البدء بـ موراتا سبب لنا مشاكل

اعترف روبرتو مانشيني المدير الفني لمنتخب إيطاليا أن نظيره الإسباني تسبب في مشاكل لدفاع الأتزوري وأن البطولة لم تنته بعد.

إيطاليا تفوقت على إسبانيا في نصف النهائي وحجزت مقعدها في نهائي يورو 2020 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1. (طالع التفاصيل)

وقال مانشيني لشبكة "راي" الإيطالية عقب المباراة: "ركلات الجزاء قاسية. لقد كان خصما صعبا، وإسبانيا فريق رائع يلعب بشكل جيد حقا، لم نلعب بالطريقة المعتادة، لكننا قاتلنا بشدة وعرفنا أن الأمر سيكون على هذا النحو".

وعن عدم بدء لويس إنريكي بألفارو موراتا في الهجوم، قال مانشيني: "لقد تسببوا في مشاكل لنا مع هذا التغيير، ولكن بعد ذلك حصلنا على الإحداثيات الصحيحة ولم نخاطر كثيرا. كنا نعلم منذ البداية أن إسبانيا أسياد الاستحواذ، لذا فقد تسببوا لنا في مشاكل، لكن كان علينا التكيف والقتال بقوة".

وأكمل "فرق كرة القدم تهاجم وتدافع، لا يمكنهم الهجوم فقط. كلانا حصل على فرص، كلانا فريقان عظيمان، كل الفرق تدافع، وليس الإيطاليين فقط".

وأتم "الفضل يعود إلى اللاعبين، لأنهم آمنوا بكل هذا خلال ثلاث سنوات، لكن الأمر لم ينته بعد. علينا أن نستجمع قوتنا، وما تبقى لدينا، والاستعداد للنهائي".



















































إيطاليا المتأهلة لنهائي اليورو للمرة الرابعة في تاريخها ستلتقي الفائز من مواجهة إنجلترا والدنمارك يوم الأحد المقبل في نفس الملعب ويمبلي.

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