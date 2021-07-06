حوار – حسام حسن: موسيماني يحقق المطلوب مع الأهلي.. ولهذا أفضل صبحي على الشناوي في الأولمبياد

تحدث حسام حسن المدير الفني للاتحاد السكندري عن حظوظ الأهلي قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا واختيارات المنتخب الأوليمبي وموقف المنافسة في الدوري.

وقال حسام حسن في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس 1" عن حظوظ الأهلي في النهائي: "الأهلي لديه إمكانيات كبيرة وقادر على الفوز بالعاشرة والحادية عشر. اللاعبون يكتسبون خبرات كبيرة بمجرد دخولهم النادي والفرصة غير متاحة لأن يفشل أحد داخل الأهلي".

وأضاف المدير الفني للاتحاد "من يدخل منظومة النادي الأهلي لابد أن يعرف كيفية الفوز بالبطولات وهذا شيء نتاج عمل الجميع ليس فقط مجلس الإدارة أو الجهاز الفني".

الأهلي يستعد لمواجهة كايزر تشيفس 17 يوليو في نهائي دوري أبطال إفريقيا على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء.

وعن تقييمه لموسيماني، قال حسام حسن: "المطلوب من المدرب أن يحقق النجاح وهو ما فعله موسيماني. الفوز بإفريقيا والسوبر والدوري، لا يوجد مدرب يمكنه فعل أكثر من ذلك فموسيماني فعل كل شيء".

عاشر و١١ و١٢ الأهلي كبير ويقدر 🔥🔥تصريحات قوية من حسام حسن عن حظوظ الأهلي في الفوز بدوري الابطال 💥👇#ملعب_ONTime#ONTime_Sports pic.twitter.com/wsjoKnpbMs — OnTime Sports (@ONTimeSports) July 5, 2021

وتابع حسام "رأيي أنه ناجح ووجوده مع الأهلي مهم للغاية، إنه يساعد النادي والنادي يساعده وهذا هو المطلوب للنجاح دائمًا".

الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني تولى تدريب الأهلي في بداية أكتوبر الماضي ليفوز مع الفريق بدوري أبطال إفريقيا وكأس مصر والسوبر الإفريقيي وبرونزية كأس العالم للأندية.

بسؤاله عن أفضل لاعبي الأهلي، قال حسام حسن: "محمد مجدي "أفشة" هو رمانة ميزان الأهلي، عملت معه من قبل في بيراميدز وهو لاعب رائع. اكتسب خبرات كثيرة ووجوده مع الأهلي هام للغاية حتة لو تواجدت أخطاء فهذا أمر طبيعي ولكن الأهم هو مجمل الأداء داخل المباراة. تقييم أفشة لا يقل عن 7-8 من 10 في كل مباراة".

المدير الفني للاتحاد السكندري تابع "أليو ديانج واحد من أفضل صفقات الأهلي في السنوات الأخيرة، عودة محمد شريف واستعادة مستوى حسين الشحات وصلاح محسن هامة للغاية. كهربا أيضا إذا استعاد مستواه سيشكل فارقا كبيرا".

وقال حسام حسن: "الشناوي من أفضل الحراس في السنوات الأخيرة ولكنه لديه حمل كبير بين الأهلي والمنتخب الأول. كنت أتمنى أن ياخذ محمد صبحي الفرصة، مستواه قريب من الشناوي ولو كنا ننظر للمستقبل فهذه فرصة كبيرة لأن يكتسب الخبرة المطلوبة".

محمد صبحي قريب من الشناوي وكان يمكن ضمه للمنتخب الأولمبي 💥💥حسام حسن يفاجئ سيف زاهر بتصريحات ناريه عن اختيارات شوقي غريب#ملعب_ONTime#ONTime_Sports pic.twitter.com/BX50RfwBrr — OnTime Sports (@ONTimeSports) July 5, 2021

واستطرد مدرب الاتحاد "محمود حمدي "الونش" وأحمد حجازي مدافعان على أعلى مستوى ولديهما خبرة كبيرة ولكنني كنت أفضل تواجد لاعب في وسط الملعب مثل أفشة، إنه لاعب يمكنه تقديم الإضافة الفنية في هذا المركز".

ويشارك منتخب مصر في أولمبياد طوكيو ضمن المجموعة الثالثة إلى جانب إسبانيا والأرجنتين وأستراليا.

مدرب الاتحاد السكندري شدد على أن المنافسة على لقب الدوري المصري ستستمر حتى الجولة الأخيرة مشيرا لأنه من الصعب التكهن بأي شيء الآن.

حسام حسن أجاب عن كون محمود عبد الرازق "شيكابالا" اللاعب الأكثر مهارة في الدوري "شيكابالا لاعب خاص، اللاعبون الذين بمثل قدراته يمكنك عدهم على أصابع اليد. لديه إمكانيات كبيرة بعيدا عن كونه قصّر في حق نفسه ولكن لديه موهبة كبيرة للغاية".

وتابع حسام حسن "يمكنك أن ترى أفشة في الأهلي، سعيد أيضًا بعودة محمد شريف وصلاح محسن وارتفاع المستوى مع النادي. في الزمالك هناك طارق حامد وأحمد سيد "زيزو"، خالد الغندور لاعب الاتحاد أيضًا لاعب مهم للكرة المصرية ويمكنه اللعب في أكثر من مركز. لا يمكننا أن ننسى مصطفى محمد وفهو مهاجم واعد للمستقبل ويحتاج للمساندة دائمًا".

الاتحاد كان قد فاز على الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف واحد لحساب الجولة 28 من الدوري رافعا رصيده للنقطة 41 في المركز الرابع.