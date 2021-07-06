حوار – عضو إدارة الزمالك: أنباء جيدة قريبا في قضية كهربا.. وهذا ما حدث مع باتشيكو وأشيمبونج

قال عمرو أدهم عضو مجلس إدارة الزمالك إن ناديه استطاع تخفيض الغرامة التي سيحصل عليها مدرب الفريق السابق جايمي باتشيكو بعدما أثبت للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أن النادي كان يمر بظروف استثنائية من تغيير لمجالس الإدارة.

كما كشف عن أنه يتوقع أن يحصل الزمالك على قرار لصالحه في شكواه ضد لاعبه السابق ولاعب الأهلي الحالي محمود عبد المنعم "كهربا".

وأجرى عمرو أدهم حوارا مع قناة "أون تايم سبورتس 2" وكل ما يلي على لسانه.

عن باتشيكو

المدرب البرتغالي طلب مليون و700 ألف يورو وهذه كانت مطالبة وليست حكما بسداد ذلك المبلغ.

باتشيكو كان له مستحقات متأخرة بالإضافة لقيمة الشرط الجزائي البالغة شهرين من تعاقده والمكافآت التي لم يحصل عليها.

للأسف هناك بعض الاتفاقات كانت شفهية وليست مكتوبة والنادي لم يلتزم بهذا الاتفاق والمدرب حرك شكوى ضد النادي وطلب الحصول على قيمة تعاقده المستمر لعامين قبل فسخه.

في النهاية تواصلنا مع محامي باتشيكو وتمسكا بالحصول على 700 ألف يورو وأرسلنا مذكرة لفيفا شرحنا فيها الظروف الاستثنائي الذي كان يمر به الزمالك من تغيير مجلس الإدارة لمرتين.

وحصلنا على الحكم بسداد 450 ألف يورو فقط لباتشيكو و80 ألفا لمساعديه بدلا من 320 ألف يورو.

عن كهربا

يتولى القضية محامي إيطالي وأعتقد أن موقف الزمالك قوي جدا وأبشر جمهور الزمالك بأنباء جيدة في ذلك الشأن، حضرنا الدفوع الخاصة بنا وحضرنا جلسات الاستماع وأعتقد أن القرار سيكون في صالحنا.

عن فرجاني ساسي

كان يهمنا العلاقة تنتهي بطريقة ودية مع ساسي هو أحد نجوم الفريق وساعدنا كثيرا، كنا نريد إنهاء التشابكات بطريقة ودية.

نحاول حل المشكلة بطريقة ودية لكننا سنتخذ بعض الإجراءات بشكل قانوني لحفظ حقوق الزمالك.

عن بنجامين أشيمبونج

هي من القضايا الصعبة بها ملابسات كثيرة أنا كنت قرأت أن الأزمة انتهت ووقع على مخالصة، قبل أن يحرك شكوى أنه وقع على تلك المخالصة تحت ضغط.

أرسلنا القضية لمحامي برتغالي ولسبب لا أعرفه لم يحصل على مستحقاته وبالتالي لم يحضر جلسات الاستماع والموقف وهناك أزمة حدثت ولكننا نعمل على حل الأزمة حاليا.

عن عدد القضايا ضد الزمالك

لدينا 14 قضية بإجمالي المطالبات بـ17 مليون دولار جزء منهم تم إزالته بعد حل أزمة باتشيكو، ونقوم بسداد مستحقات بعض القضايا الأخرى بالإضافة لمتأخرات لمدرب الفريق الأسبق كريستيان جروس.