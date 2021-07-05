مصر للمقاصة: هناك بعض الحديث من الزمالك بشأن باسم مرسي

الإثنين، 05 يوليه 2021 - 23:34

كتب : FilGoal

باسم مرسي - مصر للمقاصة

كشف بكري سليم المدير التنفيذي لمصر للمقاصة عن وجود بعض الحديث من قبل الزمالك بشأن باسم مرسي مهاجم الفريق الفيومي.

وتحدث بكري سليم عبر قناة الزمالك التليفزيونية قائلا: "مصر للمقاصة مصنع النجوم أخرجنا لمصر أغلى اللاعبين".

وأوضح "أغلى لاعب في مصر هو حسين الشحات وابن النادي، وهناك أحمد الشيخ وميدو جابر وأيمن حفني وصبري رحيل وهشام محمد وآخرهم هداف الدوري باسم مرسي".

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وأضاف "أعتبر باسم امتداد لحسام حسن بالروح والعزيمة وأتمنى أن يكون هداف الدوري".

وعن مفاوضات الزمالك بشأن باسم مرسي قال: "نادي مصر للمقاصة يحب الانتماء إلى الزمالك ولكننا نقف على مسافة واحدة من جميع الأندية، وهناك 3 قواعد نسير عليها رغبة اللاعب ووجود البديل والعامل المادي لو تساووا لا نقف في مستقبل أي لاعب وأرى أنه يجب أن ينضم لمنتخب مصر".

وبسؤاله مرة أخرى عن مفاوضات الزمالك بشأن باسم أجاب "هناك بعض الحديث حول باسم مرسي وعصام سراج المسؤول عن التعاقدات هو الذي يتولى ذلك الملف فلا أستطيع الحديث فيه ونتمنى لباسم مرسي الخير".

وسبق لباسم مرسي ارتداء قميص الزمالك من 2014 لـ2019 تخلل تلك الفترة الإعارة للاريسا اليوناني وسموحة قبل الانتقال للإنتاج الحربي ومنه إلى مصر للمقاصة.

وسجل باسم مرسي تسعة أهداف خلال الموسم الجاري من الدوري.

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