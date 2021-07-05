كين: سأتواصل مع سانتو بعد اليورو

كشف هاري كين لاعب توتنام عن عدم تواصله مع نونو سانتو مدرب النادي الجديد أو فابيو باراتيتشي المدير الرياضي للنادي حتى الآن.

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وأعلن توتنام عن تعيين نونو سانتو مدربا للفريف خلف ريان ميسون الذي أنهى الموسم كمدرب مؤقت للفريق بعد إقالة جوزيه مورينيو.

وكانت عدة تقارير إنجليزية قد كشفت عن إبلاغ كين لإدارة توتنام برغبته في الرحيل عن الفريق في موسم الانتقالات الحالي.

وقال كين في تصريحات لإذاعة "توك سبورت" الإنجليزية: "عندما يأتي مدرب جديد، أعتقد أنه يولد حالة من التشويق حول النادي، بالطبع لم أكن موجودا هنا، ولم يحدث أي تواصل بيننا".

واستمر "أنا مع منتخب إنجلترا حاليا وكل تركيزي هنا، أتمنى أن يمون لدينا أسبوع آخر".

وتابع "سانتو مدرب رائع وفعل الكثير مع ولفرهامبتون، وكان أدائهم عظيما، وعندما أنتهي من بطولة اليورو بالطبع سيكون بيننا تواصل".

وتحدث كين عن تصريحات باراتيتشي حوله قائلا "بالطبع كلاعب أنت ترغب في أن تكون مرغوبا بك، أنت ترغب في أن تشعر أنم محبوب وهذا ما أشعر به".

كان باراتيتشي قد تحدث بالأمس وقال إن إدارة النادي ستود الحفاظ على هاري كين بأي طريقة، وأنه أهم أهدافها في فترة الانتقالات الحالية.

وأضاف "أنا لم أتحدث معهم جميعا حتى الآن، واثق أننا سنتعرف على بعضنا عقب نهاية البطولة، سنحظى بمكالمة أو إثنين بعدما أحصل على أسبوع أو أثنين كعطلة".

كان توتنام قد أعلن عن تعيين بارااتيتشي مديرا رياضية للنادي، بعد رحيله عن منصبه في يوفنتوس.

ويشارك كين حاليا مع منتخب إنجلترا في يورو 2020، وساهم في وصول الفريق لدور نصف النهائي والذي سيخوضه أمام منتخب الدنمارك.

وشارك كين في الخمس مباريات التي خاضها منتخب إنجلترا في البطولة حتى الآن وتمكن خلالهم من تسجيل ثلاثة أهداف.

وشارك كين مع توتنام في الموسم المنقضي في 49 مباراة تمكن خلالهم من تسجيل 33 هدفا وصناعة 17 آخرين وحصل على جائزة الحذاء الذهبي كهداف للدوري الإنجليزي الممتاز.