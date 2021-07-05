خبر في الجول – تفاصيل برنامج الأهلي استعدادا لنهائي إفريقيا.. وموعد السفر المحتمل للمغرب

يواصل الجهاز الفني لللأهلي بقيادة بيتسو موسيماني ومدير الكرة سيد عبد الحفيظ القيام بالترتيبات الأخيرة استعدادا للسفر إلى المغرب لخوض نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد كايزر تشيفس.

وحسبما علم FilGoal.com فإن هناك موعدين محتملين لسفر الأهلي إلى المغرب هما الإثنين أو الثلاثاء الموافق 12 و13 من شهر يوليو الجاري وإن كان الأخير هو الأقرب.

وسيكون ذلك عقب مواجهة مصر للمقاصة يوم الأحد المقبل والمؤجلة من الجولة 18 من الدوري.

وخلال الأيام المقبلة سيتحدد موعد السفر النهائي وفقا للترتيبات بين موسيماني وعبد الحفيظ.

وفي الوقت الحالي يتواصل سمير عدلي المدير الإداري للأهلي مع مسؤولي السفارة المغربية لإنهاء كافة الإجراءات استعدادا للسفر.

ويظل الأقرب أن يقيم الأهلي في نفس الفندق الذي أقام به العام الماضي قبل مواجهة الوداد في نصف النهائي آنذاك.

وسيكون السفر عبر طائرة خاصة على أن يصطحب الفريق طباخه الخاص وأخصائي تعقيم لضمان عدم تعرض أي من البعثة للإصابة بفيروس كورونا.

ويلتقي الأهلي مع كايزر تشيفس في الـ17 من شهر يوليو الجاري في ملعب محمد الخامس في المغرب.