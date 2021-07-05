جيندوزي يودع أرسنال: سأبقى مدفعجي للأبد

الإثنين، 05 يوليه 2021 - 19:39

كتب : عبد الرحمن فوزي

جيندوزي - أرسنال

أرسل ماتيو جيندوزي رسالة وداعية لجماهير أرسنال مؤكدا رحيله عن النادي.

وكانت العديد من التقارير الفرنسية قد كشفت عن توصل مارسيليا لاتفاق مع جيندوزي للانضمام لصفوف الفريق في الموسم المقبل.

وكتب جيندوزي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: "لن أنسى أبدا ملعب الإمارات، لن أنسى الجماهير ولا المدينة، لن أنسى أبدا كل ما مررت به هنا، لن أنسى أن رغبتي كانت دائما أن أدافع عن ألوان أرسنال بكل فخر".

أخبار متعلقة
المدير الرياضي لـ ساسولو: أرسنال متقدم في سباق التعاقد مع لوكاتيللي أرسنال يعلن تمديد تعاقد تيرني سكاي: أرسنال مهتم بحارس شيفيلد يونايتد فوتبول لندن: أرسنال بدأ محادثات التجديد مع النني "دعم فلسطين لن يؤثر على القرار"

واستمر "شكرا لكل من آمن بي خلال وقتي هنا، خلال الأوقات الجيدة والسيئة، أنا فقط أتمنى الأفضل للنادي وللجماهير التي تستحق الكثير، الوداع أرسنال، لن أنسى أبدا وسأبقى مدفعجي للأبد".

لاعب الوسط صاحب الـ22 عاما كان قد انضم لصفوف أرسنال في 2018 قادما من صفوف لوريان الفرنسي.

وساهم خلال تلك الفترة في تتويج الفريق ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وقضى جيندوزي الموسم الماضي معارا لصفوف هيرتا برلين الألماني.

وشارك جيندوزي الموسم الماضي في 24 مباراة، تمكن خلالهم من تسجيل هدفين وصناعة ثلاثة أهداف.

ماتيو جيندوزي أرسنال مارسيليا
نرشح لكم
أخر الأخبار
جيندوزي يودع أرسنال: سأبقى مدفعجي للأبد 42 دقيقة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول – تفاصيل برنامج الأهلي استعدادا لنهائي إفريقيا.. وموعد السفر المحتمل للمغرب 48 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
إنجلترا تسمح بحضور الجماهير بسعة كاملة.. إنقاذ كبير للأندية 56 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كادينا سير: ريال مدريد اتفق مع ناتشو على تمديد تعاقده ساعة | الدوري الإسباني
مباشر في الدوري - الإسماعيلي (0)-(0) الاتحاد.. الشوط الثاني ساعة | الدوري المصري
الظهور الأول لعبد الجليل.. دجلة ومصر للمقاصة يتعادلان في لقاء الإثارة المتأخرة ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول – ملعب المدينة الرياضية ونادي بورتو سعيد مرشحان لاستضافة تدريبات المصري ساعة | الدوري المصري
ديمبيلي بعد فيديو الإساءة للعمال اليابانيين: أعتذر للجميع.. وهذا قد يحدث في أي مكان في العالم 2 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قائمة مصر - غياب مصطفى محمد.. والشناوي ضمن الثلاثي الكبير في طوكيو 2 مؤتمر موسيماني "الذي لن ينام": لدي أفضل حارس في مصر.. وهذا ما قلته للاعبين 3 تأجيل مباراة الزمالك وغزل المحلة 4 مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول سبب تأجيل لقاء الزمالك والمحلة
قد ينال إعجابك