جيندوزي يودع أرسنال: سأبقى مدفعجي للأبد

أرسل ماتيو جيندوزي رسالة وداعية لجماهير أرسنال مؤكدا رحيله عن النادي.

وكانت العديد من التقارير الفرنسية قد كشفت عن توصل مارسيليا لاتفاق مع جيندوزي للانضمام لصفوف الفريق في الموسم المقبل.

وكتب جيندوزي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: "لن أنسى أبدا ملعب الإمارات، لن أنسى الجماهير ولا المدينة، لن أنسى أبدا كل ما مررت به هنا، لن أنسى أن رغبتي كانت دائما أن أدافع عن ألوان أرسنال بكل فخر".

واستمر "شكرا لكل من آمن بي خلال وقتي هنا، خلال الأوقات الجيدة والسيئة، أنا فقط أتمنى الأفضل للنادي وللجماهير التي تستحق الكثير، الوداع أرسنال، لن أنسى أبدا وسأبقى مدفعجي للأبد".

لاعب الوسط صاحب الـ22 عاما كان قد انضم لصفوف أرسنال في 2018 قادما من صفوف لوريان الفرنسي.

وساهم خلال تلك الفترة في تتويج الفريق ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وقضى جيندوزي الموسم الماضي معارا لصفوف هيرتا برلين الألماني.

وشارك جيندوزي الموسم الماضي في 24 مباراة، تمكن خلالهم من تسجيل هدفين وصناعة ثلاثة أهداف.