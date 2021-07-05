أنيلكا: مبابي يجب أن يغادر سان جيرمان إن أراد الفوز بالكرة الذهبية

الإثنين، 05 يوليه 2021 - 18:10

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - فرنسا وسويسرا - يورو 2020

حث نيكولاس أنيلكا مهاجم منتخب فرنسا السابق مواطنه كيليان مبابي على الرحيل من باريس سان جيرمان إن أراد المنافسة على الكرة الذهبية في المستقبل.

كيليان مبابي

النادي : باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

وتحدث أنيلكا لشبكة "ذا أثليتك" الأمريكية قائلا: "إن أردت أكبر الجوائز فسيتعين عليك الرحيل عن سان جيرمان في مرحلة ما".

وواصل مهاجم أرسنال وتشيلسي وريال مدريد السابق "مهما تفعل في سان جيرمان سيكون جيدا ولكن سيقول شخص ما حسنا هذا فقط في فرنسا، أفضل الدوريات هي إنجلترا وإسبانيا لذا أنت لم تنافس ضد أفضل اللاعبين في أفضل المسابقات".

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وأكمل "يجب أن تقرر في وقت ما، إن أردت الفوز بالكرة الذهبية وهو ما يجب أن تنظر إليه لتكرر ما فعله كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي فسيتعين عليك المنافسة مع الأفضل".

وتابع أنيلكا "لا يمكن أن تقول إنك تنافس مع الأفضل وأنت تلعب مع سان جيرمان، الدوري الفرنسي ليس سهلا لا تفهموني بشكل خاطئ لكنني أعتقد أن أصعب دوري هو الإنجليزي".

وواصل "لذا إن أردت أن تصبح بين الأفضل قم بما تقوم به مع باريس ولكن مع تشيلسي أو مانشستر يونايتد أو أورسنال أو مانشستر سيتي أو ليفربول، أو انتقل لريال مدريد أو برشلونة أو ربما الدوري الإيطالي".

وأتم أنيلكا حديثه "وحينها ربما نتحدث عن تأثير عالمي".

وينتهي تعاقد مبابي مع سان جيرمان بنهاية الموسم المقبل ولم يتم الحديث حول تجديد التعاقد حتى الآن.

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