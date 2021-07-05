خبر في الجول - الأهلي يدرس سفر وليد سليمان إلى المغرب

يدرس الجهاز الفني لفريق الأهلي سفر وليد سليمان صانع ألعاب الفريق مع البعثة إلى المغرب لدور كأحد اللاعبين الكبار.

وليد سليمان النادي : الأهلي الأهلي

ويلعب الأهلي نهائي دوري أبطال إفريقيا في المغرب يوم 17 من شهر يوليو أمام كايزر تشيفز من جنوب إفريقيا.

ويعاني وليد سليمان من إصابة بتمزق في العضلة الخلفية خلال تدريبات الفريق في نهاية شهر يونيو الماضي.

ويحتاج وليد سليمان لفترة علاج تتراوح بين 3 إلى 4 أسابيع منذ توقيت إصابته.

وعلم FilGoal.com أن الجهاز الفني للأهلي يدرس سفر وليد سليمان مع البعثة لدوره كأحد اللاعبين الكبار في الفريق ولحضور مراسم البطولة.

ومن المقرر أن يستكمل وليد سليمان برنامج العلاج الطبيعي في المغرب.

وخاض وليد سليمان 16 مباراة مع الأهلي هذا الموسم ونجح في تسجيل 5 أهداف وصناعة هدف وحيد.

ولعب وليد سليمان 4 مباريات مع الأهلي في دوري أبطال إفريقيا أخرهم مواجهة الترجي التونسي في إياب نصف النهائي.