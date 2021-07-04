باراتيتشي: هدفنا الإبقاء على كين في توتنام

الأحد، 04 يوليه 2021 - 23:39

كتب : عبد الرحمن فوزي

فابيو باراتيتشي

شدد فابيو باراتيتشي المدير الرياضي لتوتنام أن الإبقاء على هاري كين مهاجم الفريق هو أحد أهداف الإدارة.

هاري كين

النادي : توتنام هوتسبر

توتنام هوتسبر

وكانت العديد من التقارير في إنجلترا قد أكدت إبلاغ كين لإدارة توتنام برغبته في الرحيل عن الفريق في فترة الانتقالات الحالية.

وقال باراتيتشي في تصريحات لشبكة سكاي إيطاليا: "نود الإبقاء على هاري كين في توتنام، ذلك هدفنا".

أخبار متعلقة
سكاي: توتنام رفض عرض سيتي الأول "الضخم" لضم كين.. الحسم بعد يورو 2020 تليجراف: سيتي لن ينتظر حتى نهاية الانتقالات الصيفية لضم كين نونو سانتو مدربا لـ توتنام

وتابع "لقد كنت محظوظا لروية العديد من اللاعبين الكبار في يوفنتوس، وأريد الاستمتاع بهاري كين أيضا".

وأضاف "هو واحد من أفضل المهاجمين في العالم، لاعب خاص ومختلف".

كان توتنام قد أعلن عن تعيين بارااتيتشي مديرا رياضية للنادي، بعد رحيله عن منصبه في يوفنتوس.

وكانت الصفقة الأولى لباراتيتشي مع توتنام هو التعاقد مع نونو سانتو المدرب السابق لولفرهامبتون كمدرب جديد للفريق خلفا ريان ميسون والذي أنهى الموسم كمدرب مؤقت بعد إقالة جوزيه مورينيو.

ويشارك كين حاليا مع منتخب إنجلترا في يورو 2020، وساهم في وصول الفريق لدور نصف النهائي والذي سيخوضه أمام منتخب الدنمارك.

وشارك كين في الخمس مباريات التي خاضها منتخب إنجلترا في البطولة حتى الآن وتمكن خلالهم من تسجيل ثلاثة أهداف.

وشارك كين مع توتنام في الموسم المنقضي في 49 مباراة تمكن خلالهم من تسجيل 33 هدفا وصناعة 17 آخرين وحصل على جائزة الحذاء الذهبي كهداف للدوري الإنجليزي الممتاز.

تونام فابيو باراتيتشي هاري كين،توتنام
نرشح لكم
أخر الأخبار
ليشتنشتاين.. الرحلة المستحيلة لدوري أبطال أوروبا 2 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
باراتيتشي: هدفنا الإبقاء على كين في توتنام 14 دقيقة | الدوري الإنجليزي
فرج عامر: افتقدنا حسام حسن أمام الأهلي.. هزيمتنا واردة أمام بطل إفريقيا وسامي لديه رصيد 20 دقيقة | الدوري المصري
عبد الحفيظ: تأجيل مباراة الزمالك والمحلة لا يخصنا.. أعتقد أنه في مصلحتنا 22 دقيقة | الدوري المصري
قائمة الإسماعيلي - ظهور عبد الرحمن مجدي أمام الاتحاد 52 دقيقة | الدوري المصري
النسر يثأر من الموج الأزرق.. الأهلي يستعيد الانتصارات في الدوري ويضرب سموحة برباعية 57 دقيقة | الدوري المصري
ناينجولان عن سبب رحيله لكالياري: لم أحصل أبدا على 40 دقيقة في الملعب مع كونتي ساعة | الدوري الإيطالي
مؤتمر طولان: جونياس يقدم كرة أوروبية.. وتقاسمنا المباراة مع بيراميدز ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 القوة القاهرة وبند الانسحاب من النهائي.. ماذا تقول لوائح كاف في أزمة كايزر تشيفز 2 انتهت دوري السلة - الزمالك (84)-(80) الاتحاد.. الأبيض يحسم الدوري 3 قائمة مصر - غياب مصطفى محمد.. والشناوي ضمن الثلاثي الكبير في طوكيو 4 مؤتمر موسيماني "الذي لن ينام": لدي أفضل حارس في مصر.. وهذا ما قلته للاعبين
قد ينال إعجابك