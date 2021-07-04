باراتيتشي: هدفنا الإبقاء على كين في توتنام

شدد فابيو باراتيتشي المدير الرياضي لتوتنام أن الإبقاء على هاري كين مهاجم الفريق هو أحد أهداف الإدارة.

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وكانت العديد من التقارير في إنجلترا قد أكدت إبلاغ كين لإدارة توتنام برغبته في الرحيل عن الفريق في فترة الانتقالات الحالية.

وقال باراتيتشي في تصريحات لشبكة سكاي إيطاليا: "نود الإبقاء على هاري كين في توتنام، ذلك هدفنا".

وتابع "لقد كنت محظوظا لروية العديد من اللاعبين الكبار في يوفنتوس، وأريد الاستمتاع بهاري كين أيضا".

وأضاف "هو واحد من أفضل المهاجمين في العالم، لاعب خاص ومختلف".

كان توتنام قد أعلن عن تعيين بارااتيتشي مديرا رياضية للنادي، بعد رحيله عن منصبه في يوفنتوس.

وكانت الصفقة الأولى لباراتيتشي مع توتنام هو التعاقد مع نونو سانتو المدرب السابق لولفرهامبتون كمدرب جديد للفريق خلفا ريان ميسون والذي أنهى الموسم كمدرب مؤقت بعد إقالة جوزيه مورينيو.

ويشارك كين حاليا مع منتخب إنجلترا في يورو 2020، وساهم في وصول الفريق لدور نصف النهائي والذي سيخوضه أمام منتخب الدنمارك.

وشارك كين في الخمس مباريات التي خاضها منتخب إنجلترا في البطولة حتى الآن وتمكن خلالهم من تسجيل ثلاثة أهداف.

وشارك كين مع توتنام في الموسم المنقضي في 49 مباراة تمكن خلالهم من تسجيل 33 هدفا وصناعة 17 آخرين وحصل على جائزة الحذاء الذهبي كهداف للدوري الإنجليزي الممتاز.