في الجول يكشف – ماذا يحدث في حالة التعادل في نهائي دوري أبطال إفريقيا

تستمر مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا، بين الأهلي وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي، لوقتين إضافيين، حال التعادل.

وأرسل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) تفاصيل المباراة للاتحادين المصري والجنوب إفريقي حسبما علم FilGoal.com.

وخلال المباراة، يمكن لكل فريق يمكنه إجراء 5 تغييرات، مع تغيير إضافي في الشوطين الإضافيين، وفي حال استمرار التعادل يحتكم الفريقان لركلات الترجيح.

ويتقابل الفريقان في نهائي البطولة يوم 17 يوليو الجاري، في مركب محمد الخامس في الدار البيضاء.

ويسعى الأهلي للحفاظ على لقبه، والتتويج باللقب العاشر في البطولة.

أما كايزر تشيفز فيخوض النهائي الأول في تاريخه.