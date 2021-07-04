خالد عيد: لم تصلنا عروض لـ فتح الله.. ونريد إنهاء الدوري بالمركز السابع

الأحد، 04 يوليه 2021 - 13:15

كتب : FilGoal

إسلام صلاح مدافع المصري يحاول الوصول للكرة قبل محمد فتح الله كماتشو مدافع غزل المحلة

كشف خالد عيد مدرب نادي غزل المحلة، حقيقة العروض المقدمة لـ محمد فتح الله مدافع الفريق.

وقال خالد عيد في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 1: "تنتظرنا مباراة هامة أمام الزمالك. نريد الخروج من موقفنا الحالي، والزمالك في المقابل ينافس على الدوري، لذا فسيكون لقاء صعبا للفريقين، ونتطلع لنتيجة إيجابية خلاله".

وأضاف "أتمنى إنهاء مشوارنا في الدوري بمركز متقدم، سواء السادس أو السابع، هذا طموحنا، ولكن حاليا نريد البقاء في الممتاز".

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مدرب المحلة أكمل "بشأن التدعيمات، نحتاج لاعبين في كل المراكز، خاصة النواحي الهجومية، لأننا نصل لمرمى المنافسين كثيرا ونهدر العديد من الفرص".

وأتم "لم يصلنا أي عرض رسمي بشأن محمد فتح الله. هناك قرار بالاحتفاظ باللاعبين للموسم المقبل، ونريد تدعيمات للموسم الجديد لنقدم أداء ونتائج أفضل".

ويستعد غزل المحلة لمواجهة الزمالك مساء غد الإثنين، ضمن مباريات الجولة الـ28 من الدوري المصري.

ويحتل المحلة المركز الـ13 برصيد 32 نقطة من 27 مباراة.

في الدوري الزمالك غزل المحلة خالد عيد
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