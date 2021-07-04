ذا أثليتك: كريستال بالاس سيعلن فييرا مدربا للفريق خلال ساعات

كشفت صحيفة "ذا أثليتك" الإنجليزية، أن فريق كريستال بالاس أتم اتفاقه مع باتريك فييرا لاعب أرسنال السابق ليكون مدربا للفريق بداية من الموسم المقبل.

المدرب الفرنسي صاحب الـ 45 عاما سيصل لندن خلال ساعات، والإعلان الرسمي سيكون اليوم الأحد.

وأوضحت الصحيفة الإنجليزية، أن فييرا سيوقع على عقد لمدة 3 سنوات مع كريستال بلاس خلفاً للمدرب السابق روي هودسون.

وكان باتريك فييرا تولى تدريب فرق مثل نيس الفرنسي، ونيويورك سيتي في الدوري الأمريكي، بالإضافة لامتلاكه الخبرة في تطوير فريق النخبة في مانشستر سيتي.

ويسعى المدير الفني الجديد لتحسين موقف الفريق الإنجليزي في الدوري بعد أن أنهى السباق في الموسم الماضي في المركز الـ 14 في جدول الترتيب.