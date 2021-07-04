ذا أثليتك: كريستال بالاس سيعلن فييرا مدربا للفريق خلال ساعات

الأحد، 04 يوليه 2021 - 12:54

كتب : عمر خالد

باتريك فييرا

كشفت صحيفة "ذا أثليتك" الإنجليزية، أن فريق كريستال بالاس أتم اتفاقه مع باتريك فييرا لاعب أرسنال السابق ليكون مدربا للفريق بداية من الموسم المقبل.

المدرب الفرنسي صاحب الـ 45 عاما سيصل لندن خلال ساعات، والإعلان الرسمي سيكون اليوم الأحد.

وأوضحت الصحيفة الإنجليزية، أن فييرا سيوقع على عقد لمدة 3 سنوات مع كريستال بلاس خلفاً للمدرب السابق روي هودسون.

أخبار متعلقة
ذا أثليتك: فييرا يقترب من تدريب كريستال بالاس هندرسون: واثقون.. لكن علينا احترام الدنمارك تساؤلات كرة القدم التي جاوب عليها مانشيني ضد بلجيكا صن: ريال مدريد يريد دي بيك و50 مليونا مقابل فاران

وكان باتريك فييرا تولى تدريب فرق مثل نيس الفرنسي، ونيويورك سيتي في الدوري الأمريكي، بالإضافة لامتلاكه الخبرة في تطوير فريق النخبة في مانشستر سيتي.

ويسعى المدير الفني الجديد لتحسين موقف الفريق الإنجليزي في الدوري بعد أن أنهى السباق في الموسم الماضي في المركز الـ 14 في جدول الترتيب.

باتريك فييرا كريستال بالاس الدوري الإنجليزي الممتاز
نرشح لكم
أخر الأخبار
كين: عدنا أقوياء في الشوط الثاني ضد أوكرانيا 12 دقيقة | يورو 2020
خالد عيد: لم تصلنا عروض لـ فتح الله.. ونريد إنهاء الدوري بالمركز السابع 22 دقيقة | الدوري المصري
أمام سموحة.. الأهلي يأمل تفادي رقم سلبي لم يحققه منذ 5 سنوات 32 دقيقة | تقرير في الجول
ذا أثليتك: كريستال بالاس سيعلن فييرا مدربا للفريق خلال ساعات 43 دقيقة | الدوري الإنجليزي
هندرسون: واثقون.. لكن علينا احترام الدنمارك ساعة | يورو 2020
تشكيل الأهلي المتوقع – عودة أيمن أشرف.. وشريف يقود الهجوم أمام سموحة ساعة | الدوري المصري
سانشو: أشعر أني فوق القمر.. ولا أريد الحديث عن يونايتد ساعة | يورو 2020
صن: ريال مدريد يريد دي بيك و50 مليونا مقابل فاران 2 ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 القوة القاهرة وبند الانسحاب من النهائي.. ماذا تقول لوائح كاف في أزمة كايزر تشيفز 2 انتهت دوري السلة - الزمالك (84)-(80) الاتحاد.. الأبيض يحسم الدوري 3 قائمة مصر - غياب مصطفى محمد.. والشناوي ضمن الثلاثي الكبير في طوكيو 4 مؤتمر موسيماني "الذي لن ينام": لدي أفضل حارس في مصر.. وهذا ما قلته للاعبين
قد ينال إعجابك