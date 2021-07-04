محمود شبانة: اللعب لـ الزمالك شرف كبير
الأحد، 04 يوليه 2021 - 10:39
كتب : FilGoal
لا يمانع محمود شبانة مدافع أسوان اللعب للزمالك بعدما ارتبط اسمه بالقلعة البيضاء.
محمود شبانة
النادي : أسـوان
وقال شبانة عبر قناة أون تايم سبورتس:"وكيلي أخبرني أن هناك أندية تتابعني".
وواصل "اللعب للزمالك شرف كبير".
وأتم "عقدي مع أسوان ينتهي في 2022".
وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن شبانة مرشح للانضمام للزمالك. (التفاصيل)
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ويقضي شبانة موسمه الأول مع أسوان الذي انتقل له مطلع الموسم الجاري قادما من نادي زد.
ولعب شبانة (26 عاما) لبتروجت وبيراميدز وإنبي.
وشارك في 48 مباراة في الدوري وسجل 4 أهداف وأرسل تمريرة حاسمة.
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