محمود شبانة: اللعب لـ الزمالك شرف كبير

لا يمانع محمود شبانة مدافع أسوان اللعب للزمالك بعدما ارتبط اسمه بالقلعة البيضاء.

محمود شبانة النادي : أسـوان الزمالك

وقال شبانة عبر قناة أون تايم سبورتس:"وكيلي أخبرني أن هناك أندية تتابعني".

وواصل "اللعب للزمالك شرف كبير".

وأتم "عقدي مع أسوان ينتهي في 2022".

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن شبانة مرشح للانضمام للزمالك. (التفاصيل)

طالع - أرقام في الجول.. لماذا يريد الزمالك اللاعب محمود شبانة

ويقضي شبانة موسمه الأول مع أسوان الذي انتقل له مطلع الموسم الجاري قادما من نادي زد.

ولعب شبانة (26 عاما) لبتروجت وبيراميدز وإنبي.

وشارك في 48 مباراة في الدوري وسجل 4 أهداف وأرسل تمريرة حاسمة.