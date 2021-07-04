محمود شبانة: اللعب لـ الزمالك شرف كبير

الأحد، 04 يوليه 2021 - 10:39

كتب : FilGoal

محمود شبانة

لا يمانع محمود شبانة مدافع أسوان اللعب للزمالك بعدما ارتبط اسمه بالقلعة البيضاء.

محمود شبانة

النادي : أسـوان

الزمالك

وقال شبانة عبر قناة أون تايم سبورتس:"وكيلي أخبرني أن هناك أندية تتابعني".

وواصل "اللعب للزمالك شرف كبير".

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وأتم "عقدي مع أسوان ينتهي في 2022".

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن شبانة مرشح للانضمام للزمالك. (التفاصيل)

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ويقضي شبانة موسمه الأول مع أسوان الذي انتقل له مطلع الموسم الجاري قادما من نادي زد.

ولعب شبانة (26 عاما) لبتروجت وبيراميدز وإنبي.

وشارك في 48 مباراة في الدوري وسجل 4 أهداف وأرسل تمريرة حاسمة.

محمود شبانة أسوان الزمالك
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