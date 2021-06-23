خبر في الجول – مدافعان محليان على طاولة كارتيرون لتدعيم الزمالك

الأربعاء، 23 يونيو 2021 - 12:21

كتب : محمد عبد العظيم أحمد شوقي صلاح

محمد شريف ومحمود مرعي في لقاء الأهلي أمام وادي دجلة

وضع باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، ثنائي دفاعي محلي، تحت مراقبته، للاختيار منهما لتدعيم دفاع الأبيض.

محمود شبانة

النادي : أسـوان

محمود مرعي

النادي : وادي دجلة

الزمالك

وعلم FilGoal.com أن محمود شبانة مدافع أسوان، ومحمود مرعي مدافع وادي دجلة، ضمن المرشحين الرئيسيين لتدعيم خط دفاع الزمالك في الموسم المقبل.

ويبلغ شبانة من العمر 26 عاما ولعب مع الفريق 24 مباراة حافظ فيها على شباكه نظيفة في 6 مباريات منهم.

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أما مرعي فهو ضمن قوام المنتخب الأولمبي ويبلغ من العمر 23 عاما. لعب مرعي 21 مباراة مع دجلة هذا الموسم حافظ على شباكه نظيفة في 5 مباريات منها.

ومن المنتظر أن يعقد باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك جلسة مع إدارة النادي عقب مباراتي مصر للمقاصة وغزل المحلة في الدوري لحسم الأمر.

وكانت اللجنة السابقة برئاسة عماد عبد العزيز قد اتفقت مبدئيا مع عبد الله بكري مدافع بيراميدز الذي ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الحالي، ولكن تظل فكرة تفعيل الاتفاق في انتظار موافقة الإدارة الحالية وباتريس كارتيرون.

وفي وقت سابق، كشف FilGoal.com أن المدرب الفرنسي قد حدد رغباته للموسم المقبل وهي لاعبين في وسط الملعب. أحدهما مصري والثاني أجنبي في حالة تأكد رحيل فرجاني ساسي بشكل رسمي.

المدرب الفرنسي يريد مصريين، أحدهما ظهير أيمن والآخر مدافع، فيما يريد مهاجما صريحا أجنبيا.

FilGoal.com كان قد كشف رغبة كارتيرون في مراكز الأجانب للموسم المقبل في وقت سابق. (طالع التفاصيل)

من جهة أخرى، قرر كارتيرون عودة جميع المعارين إلى الفريق مع نهاية الموسم ليخضعوا إلى اختبار سريع منه، ثم يقرر مصيرهم النهائي.

كارتيرون استقر على عودة رزاق سيسيه ومصطفى فتحي للفريق، أما فيما يخص محمد أوناجم الجناح المغربي المعار للوداد، ومحمد صبحي الحارس المعار للاتحاد السكندري، فلم يستقر على مصيرهم حتى الآن، مع وجود فرصة لعودتهم قائمة.

محمود شبانة محمود مرعي الزمالك
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