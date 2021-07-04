عضو إدارة الزمالك: كارتيرون مستمر مع الفريق

شدد حسام المندوه عضو مجلس إدارة الزمالك أن المدرب باتريس كارتيرون مستمر مع الفريق ولن يرحل.

وقال المندوه عبر قناة أون تايم سبورتس:"كارتيرون باق مع الزمالك".

وأضاف "أتصور أنه مرتاح الآن مع الفريق".

وقالت تقرير تونسي إن الترجي يسعى للتعاقد مع الفرنسي كارتيرون لخلافة المدرب معين الشعباني.

الأمر الذي نفاه مصدر مقرب من كارتيرون. (التفاصيل)

ويقود كارتيرون فريق الزمالك منذ مارس الماضي بعدما دربه في ولاية أولى من ديسمبر 2019 إلى سبتمبر 2020.

وخاض كارتيرون 19 مباراة مع الزمالك منذ عودته، فاز في 13 منها وخسر مرتين.

ويستضيف الزمالك فريق غزل المحلة يوم الإثنين في الجولة 28 من الدوري المصري الممتاز.

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري مبتعدا بـ18 نقطة عن المصري الوصيف.