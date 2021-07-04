ليلة ميسي

الأحد، 04 يوليه 2021 - 05:15

كتب : إسلام أحمد

الأرجنتين - الإكوادور - كوبا أمريكا 2021

صنع هدفان وسجل هدفا رائعا.. أنها ليلة ليونيل ميسي

الأرجنتين 3-0 الإكوادور.. التانجو في مواجهة محتدمة بنصف نهائي كوبا أمريكا ضد كولومبيا.

تفوق المنتخب الأرجنتيني على نظيره الإكوادوري بثلاثية دون مقابل على الملعب الأولمبي في جوياينا بآخر مباريات ربع نهائي كوبا أمريكا.

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وسيلتقي التانجو مع اللوس كافيتيروس في نصف النهائي يوم الأربعاء المقبل، بعد فوز الأخير على أوروجواي بركلات الترجيح.

ميسي صنع ثنائية سجلها رودريجو دي بول ولاوتارو ماريتينز، وسجل هدفا من ركلة ثابتة رائعة.

وبكل تأكيد فاز ميسي بجائزة رجل المباراة للمرة الرابعة عشر في مسيرته خلال المباراة رقم 32 له في كوبا أمريكا.

المباراة رقم 200 للأرجنتين في تاريخها بـ كوبا أمريكا وشهدت الانتصار رقم 126، و41 تعادلا و33 هزيمة.

وسجل المنتخب الأرجنتيني للمباراة الـ 11 على التوالي في الشوط الأول كأطول سلسلة للتانجو على الأقل منذ 2011.

كما عزز التانجو سجله ضد الإكوادور في كوبا أمريكا، ففي 16 مباراة فازت الأرجنتين في 11 وتعادلا في 5.

وإلى أرقام ليونيل ميسي:

أصبح منتخب الإكوادور أكثر منتخب تهتز شباكه بأهداف ميسي برصيد 6 أهداف، ليفض الشراكة مع منتخبات البرازيل وتشيلي وباراجواي وأوروجواي وبوليفيا والتي سجل فيها ميسي 5 أهداف.

عادل ليونيل ميسي رقم جابريل باتيسوتا وخوسيه مورينو بتسجيل 13 هدفا في كوبا أمريكا.

وأصبح ثاني أكثر لاعب أرجنتيني احرازا للأهداف في كوبا أمريكا بعد نوبرتو مينديز صاحب الـ 17 هدفا.

الأرجنتين سجلت في النسخة الحالية 10 أهداف، ساهم ميسي في 8 منها بتسجيله لـ 4 وصناعة 4.

كما انفرد بصدارة ترتيب هدافي النسخة الحالية وفض الشراكة مع جانليوكا لابادولا مهاجم بيرو صاحب الـ 3 أهداف.

هدف ميسي الرائع رفع رصيده إلى 76 هدفا دوليا، ليصبح على بُعد هدف من معادلة رقم الأسطورة البرازيلية بيليه كأفضل هداف على مستوى المنتخبات في قارة أمريكا الجنوبية.

التشكيل

بدأ لاوتارو مارتينيز في الهجوم أساسيا بعدما شارك أمام بوليفيا كبديل وغاب عن مباراة باراجواي، وإلى جواره بالطبع ليونيل ميسي القائد، ونيكولاس جونزاليس.

في المقابل قاد إينير فالنسيا هجوم الإكوادور.

وصف المباراة

بدأت المباراة بضغط أرجنتيني لتسجيل هدف مبكر في الدقائق الـ 10 الأولى، وفي الدقيقة 16 أصبحت الخطورة حقيقية.

ميسي يسدد لكن الكرة تصطدم بقدم أحد المدافعين لتصل إلى لاوتارو داخل منطقة الجزاء فسدد كرة لكن مدافع الخصم وضع قدمه في الوقت المناسب محولا الكرة لركنية.

وفي الدقيقة التالية استغل ميسي الركنية وأرسل عرضية لخيرمان بتزيا الذي تسلم لكن تسديده جاءت في الشباك الخارجية.

في الدقيقة 23 استغل ليونيل ميسي كرة عائدة بالخطأ من مدافع الإكوادور وانفرج بالمرمى وسدد على يسار الحارس لترتطم الكرة بالقائم الأيمن، مهدرا فرصة الهدف الأول والانفراد بصدارة الهدافين.

تحرر منتخب الإكوادور من مخاوفه وفي الدقيقة 24 عرضية من الجهة اليمنى لخارج منطقة الجزاء يسددها جاهيسون مينديز على الطائر ويتصدى لها إيميليانو مارتينيز في ظهوره الأول ببراعة.

هدأت أحداث المباراة قليلا مع التدخلات القوية بين لاعبين الفريقين.

وفي الدقيقة 38 أرسل إستوبينان عرضية متقنة داخل منطقة جزاء الأرجنتين مرت من فوق رأس فالنسيا ثم أنخيل مينا والمرمى خالٍ بعد خروج خاطئ من مارتينيز.

رد الأرجنتين على تلك الفرصة جاء قوية، بتسجيل هدف التقدم في الدقيقة 40.

بينية تصل إلى نيكولاس جونزاليس الذي حاول مراوغة الحارس لكنه عرقله، لتصل الكرة إلى ميسي من الجهة اليسرى لمنطقة الجزاء فأرسل عرضية أرضية لرودريجو دي بول الذي تسلم وسدد بهدوء في الشباك معلنا تقدم التانجو.

وأصبح هدف التقدم هو ثالث هدف يصنعه ميسي في كوبا أمريكا 2021 بعدما صنع ضد أوروجواي وبوليفيا يضيفهم لأهدافه الثلاثة.

وفي الدقيقة 45 كاد ميسي أن يصنع الهدف الرابع من ركلة ثابتة نفذها داخل المنطقة لكن رأسية جونزاليس ومن ثم متابعته للكرة المرتدة من يد الحارس لم تسكن الشباك بل تحولت لركنية.

وكاد فالنسيا أن يسجل التعادل لكن رأسيته من داخل منطقة الست ياردات مرت بعيدة عن المرمى ومعها انتهت أحداث الشوط الأول.

الشوط الثاني

مع تغييرات جوستافو ألفارو المدير الفني للإكوادور في بداية الشوط الثاني، بدأ المنتخب المُلقب بـ "التري" في الخروج لتهديد مرمى الأرجنتين مع تراجع كتيبة ليونيل سكالوني.

في الدقيقة 64 مرت عرضية من الجميع ومن أمام فالنسيا قائد الإكوادور لكن مارتينيز كان لها بالمرصاد وأبعدها لركنية.

جونزاليس في الدقيقة 78 سدد كرة من داخل منطقة الجزاء من الجهة اليسرى لكنها جاءت بعيدة عن المرمى دون خطورة.

وفي الدقيقة 85 أنهى لاوتاور مارتينيز الأمور بتسجيل الهدف الثاني للأرجنتين بصناعة من ليونيل ميسي، دي ماريا خطف الكرة من مدافع الإكوادورلتصل لميسي الذي يمرر للاوتارو مسجلا الثاني في أعلى الشباك.

هدف رابع يصنعه ميسي في كوبا أمريكا 2021، بعدما ساهم في صناعة 4 أهداف في نسخة 2016 كأفضل نسخة له.

وفي الدقيقة 90 انفرد دي ماريا وقبل دخوله منطقة الجزاء عرقله بيدرو هانكابي، وبعد مطالعة تقنية الفيديو أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه مدافع الإكوادور.

انبرى ليونيل ميسي للركلة وسدد في أقصى الزاوية اليسرى معلنا الهداف الثالث في المباراة وانتهاءها.

كوبا أمريكا 2021 الأرجنتين الإكوادور
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